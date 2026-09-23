Портников назвал реальные цели Путина по войне в Украине 2 23.09.2026, 11:59

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Виталий Портников

Знание этого избавляет от опасных иллюзий.

Журналист Виталий Портников описал, как он видит спасение Украины ее же гражданами: «Мы с вами должны действовать, как мать, которая ради спасения своего ребенка бросила его в овраг по дороге в Бабий Яр. Мы должны таким образом спасти Родину. Если мы будем убаюкивать себя мыслями о том, что завтра Уиткофф и Кушнер приедут и уговорят Путина, сообщив, что нужно начинать переговоры и заканчивать войну, мы этого никогда не дождемся, поэтому я все время говорю, что не нужно никаких иллюзий».

Об этом политический аналитик рассказал в интервью для телеканала Espresso TV на YouTube.

«Для того чтобы были реальные переговоры, нужно четко понять цели врага. Цели врага - уничтожение украинского государства и уничтожение украинского народа, и это очень важный момент, потому что уничтожение украинского государства всегда было целью россиян, а вот тотальное уничтожение украинского народа, так называемое окончательное решение украинского вопроса по примеру еврейского, такого не было, потому что россияне считали украинцев достаточно лояльными к своей власти», - пояснил Портников.

Также публицист назвал реальные цели Кремля по войне в Украине: «С точки зрения россиянина, такого как Путин. Украинец - это недоделанный русский, которого надо просто доделать. Годы войны убедили россиян, что это не так. Они сделали вывод, что и государства не должно быть, и людей, которые считают себя украинцами, тут тоже быть не должно. Это нужно просто осознавать. Также нужно осознавать, что переговоры во время войны всегда происходят тогда, когда есть реальная почва для них. Почва - это для начала прекращение огня».

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