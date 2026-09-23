Зеленский: Есть шанс закончить войну с Россией до зимы

Зеленский: Есть шанс закончить войну с Россией до зимы2
- 23.09.2026, 11:51
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Президент Украины назвал два условия.
У Украины есть возможность добиться завершения войны с Россией в течение следующих двух месяцев, однако ей понадобится помощь.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает The Wall Street Journal.
По убеждению главы украинского государства, в настоящее время Киев действительно может добиться возвращения справедливого мира в Украину.
«У нас есть шанс остановить и закончить эту войну до зимы, если... Есть несколько «если». Конечно, первое «если» - это всегда воля. Воля Соединенных Штатов, особенно президента (США Дональда Трампа - ред.). Речь идет именно о политической воле закончить (войну - ред.)», - подчеркнул Зеленский.
Несмотря на это, глава Украины напомнил, что в случае с российским диктатором Владимиром Путиным просто воли будет недостаточно.
На этом фоне президент Украины в очередной раз призвал союзников усилить давление на главу Кремля.
«Второе «если» - технологии. Нам нужны некоторые технологии от Соединенных Штатов. У нас есть наш опыт, мы всегда готовы им обмениваться, но нам кое-что нужно от США. Нам нужен «зимний пакет»: ракеты для систем Patriot. Только США сейчас их производят», - заявил Зеленский.