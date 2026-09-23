Одну из крупнейших ГРЭС Якутии остановили после пожара 3 23.09.2026, 12:09

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фото: informator.ua

Глава региона готовится ввести режим ЧС.

В Якутии, где отопительный сезон запустили уже в конце августа, остановилась одна из крупнейших электростанций (ГРЭС) региона РФ — Нерюнгринская. Причина — пожар на территории станции, который произошел утром 22 сентября по местному времени и охватил 90 кв. метров. В результате ЧП оказались повреждены трансформаторная подстанция энергоблока № 1, генератор, техническое оборудование и ряд других объектов, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Якутии. По данным ведомства, в ходе пожара пострадал один сотрудник ГРЭС 1993 года рождения. Предварительная причина возгорания, которое уже ликвидировано, — «аварийный режим работы электрооборудования».

Глава Нерюнгринского района Максим Терещенко после пожара сообщил о «сложной» ситуации на ГРЭС и объявил режим повышенной готовности. «В настоящее время станция не работает. Для органов власти первоочередная задача — наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор», — говорится в сообщении администрации. Согласно «Яндекс погоде», в этом регионе ночные температуры сейчас опускаются до -4 градусов. Глава Якутии Айсен Николаев поручил рассмотреть вопрос о введении режима ЧС в Нерюнгри и Серебряном Бору «для оперативного принятия всех решений».

По словам Терещенко, в Серебряном Бору к запуску готовят котлы на мазуте, а в Нерюнгри греют мазут, чтобы включить водогрейную котельную. Помимо прочего, в результате пожара на станции жители Нерюнгри, подключенные к подстанции «Городская», остались без электричества, сообщала администрация.

Нерюнгринская ГРЭС является крупнейшей теплоэлектростанцией республики и основным источником тепло- и электроснабжения в южно-якутском регионе (установленная электрическая мощность — 570 МВт, а тепловая — 820 Гкал·ч). Объект, который принадлежит Дальневосточной генерирующей компании («РусГидро»), запустили в 1983 году.

В 2021 году на Нерюнгринской ГРЭС началась модернизация оборудования стоимостью более 5 млрд руб. Осенью 2025 года на фоне финансовых проблем «Русгидро» и из-за срыва сроков поставок тяжелого оборудования правительство РФ разрешило отложить до 2028 года запуск на объекте двух угольных энергоблоков мощностью по 225 МВт.

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