Появились эксклюзивные детали переговоров Трампа и Зеленского

Появились эксклюзивные детали переговоров Трампа и Зеленского12
- 23.09.2026, 12:27
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Встреча прошла «очень хорошо».
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера США Дональда Трампа прошла «очень хорошо».
Об этом корреспондент Newsmax Нана Саджая сообщила со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, знакомого с содержанием переговоров.
По словам источника, атмосфера встречи была «очень позитивной».
Украинская сторона также подтвердила готовность к взаимному с РФ прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Этот вопрос обсуждался во время закрытой части переговоров.
После встречи украинские переговорщики должны были провести консультации с представителями Франции, Германии и Великобритании.
Стороны планировали обсудить возможные варианты и подготовить предложения для спецпредставителей Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые затем могли бы передать их российской стороне.
Кроме того, украинская сторона подняла вопрос об использовании Starlink для ударов по целям в России. По словам собеседника Newsmax, Трамп ответил: «Вам нужно поговорить об этом с Илоном Маском».