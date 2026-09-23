Параллельно с операцией «Вивальди» идет сражение, которое решит судьбу войны 22 23.09.2026, 8:14

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Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украинскими силами командует талантливый генерал.

Журналист и военный эксперт Иван Яковина высказал мнение, что решающее сражение сейчас идет за Доброполье - и очень важно, кто его выиграет.

Иван Яковина пролил свет на то, что сейчас происходит на фронте: «Если сражение за Доброполье будет сейчас проиграно россиянами, то без мобилизации Путину уже никак не обойтись. Он на 100% будет вынужден ее провести. Сейчас там, как мне кажется, решается исход всей войны. Если украинские части там сейчас выстоят, то Россия выдохнется, и дальше в 2027 году все будет для ВСУ проще, чем в 2026 году. Если же у ВСУ не получится удержать там оборону, то придется, видимо, отступать, и большие проблемы могут возникнуть уже у украинской стороны».

Информацией о важном для Украины сражении, которое идет прямо сейчас, журналист поделился со зрителями своего YouTube-канала.

«Как будут развиваться события, я, естественно, не знаю и знать не могу. Я не пророк, но меня отчасти успокаивает тот факт, что на этом самом сложном участке фронта сейчас сражаются части Первого корпуса Нацгвардии Украины «Азов». Командует ими генерал Денис Прокопенко. Это очень боеспособное соединение и весьма талантливый генерал. Если кто и способен выдержать мощнейший натиск россиян на этом направлении, которое является самым важным лично для Путина, то это только «азовцы», — сообщил политический обозреватель.

«Я не знаю, чем закончится эта битва, но пессимизма у меня меньше, чем оптимизма в данной ситуации, поскольку люди там подготовленные и командование компетентное. Плюс тем, кто сражается на Добропольском направлении, помогут успехи на других направлениях, то есть сейчас россиян разбили под Лиманом, и туда российское командование вынужденно отправляет людей, дроны и припасы, которые были заготовлены для того, чтобы развивать планируемый россиянами прорыв на Доброполье. В любом случае нужно понимать, что сражение на Доброполье будет очень сложным и очень жестоким, поскольку для Путина там сейчас решается судьба всей его войны», — отметил Яковина.

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