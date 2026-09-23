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Франция решила присоединить Латвию к инициативе ядерного сдерживания

  • 23.09.2026, 8:50
  • 1,476
Франция решила присоединить Латвию к инициативе ядерного сдерживания

Париж начинает переговоры.

Французский лидер Эммануэль Макрон согласился начать переговоры со своей страной по присоединению Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Также Франция обязалась усилить свое присутствие в Латвии.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, сообщает Reuters.

«Я активно контактировал с президентом Франции по более тесному сотрудничеству между Латвией и Францией в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией по присоединению нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания», - говорится в заявлении премьер-министра Латвии.

Он также добавил, что Макрон выразил свою приверженность усилению военного присутствия Франции в Латвии, особенно в области противовоздушной обороны.

Отмечается, что этот шаг произошел после того, как Рига согласилась воздержаться от голосования по соглашению между 27 странами-членами ЕС об исключении двух олигархов РФ из санкционного списка – Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

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