Франция решила присоединить Латвию к инициативе ядерного сдерживания
- 23.09.2026, 8:50
- 1,476
Париж начинает переговоры.
Французский лидер Эммануэль Макрон согласился начать переговоры со своей страной по присоединению Латвии к французской инициативе ядерного сдерживания. Также Франция обязалась усилить свое присутствие в Латвии.
Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс, сообщает Reuters.
«Я активно контактировал с президентом Франции по более тесному сотрудничеству между Латвией и Францией в сфере безопасности и обороны. Президент Макрон согласился начать переговоры с Латвией по присоединению нашей страны к французской инициативе ядерного сдерживания», - говорится в заявлении премьер-министра Латвии.
Он также добавил, что Макрон выразил свою приверженность усилению военного присутствия Франции в Латвии, особенно в области противовоздушной обороны.
Отмечается, что этот шаг произошел после того, как Рига согласилась воздержаться от голосования по соглашению между 27 странами-членами ЕС об исключении двух олигархов РФ из санкционного списка – Алишера Усманова и Михаила Фридмана.