Польша откроет новое здание посольства в Минске 6 23.09.2026, 9:14

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Фото: Charter97.org

Радослав Сикорский встретился с министром иностранных дел Беларуси Рыженковым.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что встретился в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН с министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

На вопрос, действительно ли состоялась такая встреча, Сикорский подтвердил это. Он отметил, что в ООН встречается с несколькими десятками министров иностранных дел, пишет onet.pl.

— ООН — это нейтральная территория, — сказал он, подчеркивая, что в связи с этим здесь можно встречаться и с представителями тех стран, с которыми не обязательно налажены отношения в других контекстах.

— Это первая, ознакомительная встреча, но происходят также встречи других ведомств, на других уровнях. Вскоре мы открываем новое здание посольства в Минске, — сказал Сикорский.

На вопрос о ходе встречи и том, какие темы обсуждались, Сикорский сказал, что среди них была, в частности, ситуация на границе, а также ситуация с региональной безопасностью.

На вопрос, просил ли он, чтобы Беларусь не позволяла России пролетать беспилотникам и ракетам через свою территорию, он ответил: «В том числе».

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