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В российской армии белорусского наемника повесили на дереве вниз головой

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  • 23.09.2026, 9:31
  • 16,758
В российской армии белорусского наемника повесили на дереве вниз головой

Командир обещал сделать из него «пюре».

Британская газета The Sun опубликовала истории о том, как российские командиры пытают собственных солдат. Предполагается, одна из жертв — белорус.

На этой записи боец висит на дереве вниз головой: его привязали за ноги веревкой к ветке. Командир раз за разом бьет его палкой, а тот пытается прикрыть руками гениталии.

«Я приготовлю из тебя пюре. Понял?» — кричит офицер.

Предполагается, что жертва из Беларуси, потому что, как объясняют британцы, «к нему обращаются словом «бульбаш» — уничижительным прозвищем для белорусов».

Других сведений об этом человеке — имени, номере части, месте съемки — в публикациях нет.

За что именно его наказали, неизвестно. По сообщениям, он мог отказаться идти в бой — а за такое в российской армии убивают.

Это не единственная запись. На втором видео командир российского подразделения ногами бьет солдата, который скрючился на земле. На третьем — бойца привязывают к дереву и бьют палкой по голой спине. Здесь жертва из Башкортостана, к нему также обращаются уничижительно: «Ты, башкир». Его проступок в том, что он не скинулся вместе с остальными на покупку дронов.

«Так ты решил сэкономить, не вкладывая денег, бл***ь! Твои дружки последние копейки собирают на дроны, бл***ь… Они вкладывают, бл***ь!» — кричит палач. Избитый солдат в агонии отвечает: «Я вложу, я вложу!»

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