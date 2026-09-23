Ученые: Что-то странное произошло в Арктике в 2010 году 23.09.2026, 9:59

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В NASA раскрыли тайну.

Сезон таяния морского льда в Арктике с 1979 года стал примерно на 40 дней длиннее. Однако около 2010 года эта тенденция неожиданно прекратилась – с тех пор продолжительность периода таяния остается примерно стабильной. Об этом свидетельствует новое исследование под руководством NASA, сообщает Portfolio.

Исследователи проанализировали спутниковые наблюдения за 1979–2023 годы. Они определяли, когда морской лед начинает таять весной и когда осенью снова замерзает. Оказалось, что увеличение продолжительности сезона таяния было связано прежде всего с более поздним осенним замерзанием, а не с тем, что весеннее таяние начиналось раньше.

Что произошло около 2010 года

По данным исследования, основная часть изменений произошла еще до 2010 года. В 2000-х годах быстрое сокращение ледяного покрова обнажало более темную поверхность океана, которая поглощала больше солнечного света. Из-за этого осеннее замерзание задерживалось, а сезон таяния становился длиннее.

Примерно с 2010 года ситуация изменилась. Другие особенности облачности привели к уменьшению количества солнечного излучения, достигающего Северного Ледовитого океана. Это, по выводам исследователей, стабилизировало продолжительность сезона таяния, хотя ежегодные колебания остаются значительными.

В то же время это не означает, что арктический лед восстановился. Современный ледяной покров в основном моложе и тоньше, чем многолетний лед, который раньше был более распространенным. Из-за этого он сильнее реагирует на изменения облачности, штормы и ветра.

«Продолжительность сезона таяния теперь в гораздо большей степени зависит от атмосферных воздействий, поскольку лед уже стал тоньше и уязвимее», – отметила соавтор исследования, исследовательница льда Центра космических полетов имени Годдарда НАСА Линетт Буаваер.

Ученые также предупреждают, что нынешняя стабилизация может оказаться временной. К северу от Гренландии и в районе Канадского Арктического архипелага до сих пор сохраняется толстый многолетний лед. Если он продолжит истончаться, это может вызвать новую волну быстрой потери льда.

По данным исследования, Арктика продолжает нагреваться почти в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, а оставшийся ледяной покров значительно тоньше, чем несколько десятилетий назад.

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