В Беларуси тестируют «Электронную школу» 3 23.09.2026, 10:14

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иллюстративное фото

О ней без прикрас высказались учителя.

С начала учебного года около 300 белорусских учреждений образования подключили к государственной информационной системе «Электронная школа» — сейчас идет ее тестирование. Однако первые пользователи быстро столкнулись с проблемами. О каких именно, обсуждали в Threads, заметило «Зеркало».

«Я вот с пятницы пытаюсь загрузить журнал, чтобы просто выставить отметки. Но что-то как-то совсем не срастается, сайт просто лег. К сожалению, эти проблемы сайта никого не волнуют, администрация требует вовремя выставления отметок. А когда их выставлять, если оно не грузит?» — пожаловалась пользовательница. «Рассказывайте, ваша школа обеспечила вам комфортные условия и все необходимое оборудование для работы с этой электронной школой? Или приходится крутиться самим?» — спросила она.

Вот какие комментарии, в том числе оставили пользователи:

«Никак не обеспечила, дома будем заполнять или с телефона»

«Кто сам крутится (телефон, планшет, ноутбук), кто успеет занять компьютер на перемене в учительской. Хуже всего — это постоянные лаги и технические работы, если не своевременно заполнишь, потом все это муторно вносить, сбиваешься. Стараюсь заполнять в школе, потому что дома — мое личное время, никто не заплатит за это <…>»

«Для нашей гимназии электронный журнал не стал новинкой, просто перешли с одной платформы на другую. За прошедший месяц от новой уже глаз дергается, она работает с божьей помощью, вечно зависает и грузится по 30 минут. 2 недели назад я 1,5 часа вносила список родителей, чтобы после обновления страницы он тупо пропал. Пришлось все проделывать по второму кругу».

«Ужас просто, государство навязывает свои программы, тем самым оказывает разве что медвежью услугу. То не грузится, то глючит, то выбрасывает прям пока заполняешь, то «ой, извините, начали технические работы», а то и удаляет отметки просто. Нет хороших программистов у вас? Так зачем тогда выдумываете непонятно что. Был нормальный скулбай (речь о Schools.by. — Прим. ред.), у меня не работал разве что пару раз за прошлый год, а так всегда стабильно хорошо. Нет же, выдумали что-то «во благо»

«Сложно понять, нравится или нет, когда в него зайти нельзя. Зайти в кабинет, как в лотерею выиграть. А тут о-па и интернет завис… Хорошо бы, чтобы люди, которые отбирали школы для участия в программе, еще и обеспечивали условия для ее исполнения, обучение. В нашей школе много педагогов в возрасте, нет в кабинетах компьютеров и нет Интернета (точнее, кабель с помощью спонсоров провели, но оно все равно не работает)».

«Постоянно виснет. Компьютеры никто не предоставил (и не предоставит), интернет только свой с телефона и то в школе работает не очень. В два ночи сайт иногда работает, многие коллеги дома так что-то заполняют. Администрация требует заполнения, если не заполнишь — премии не увидишь, так же как и часть зарплаты. Надоела эта дебильная система. Работать в образовании уже вообще невозможно. Может, это сделали для того, чтобы создать учителям невыносимые условия и вынудить их уволиться?!»

«Пишу не как учитель, а как родитель двух детей в школе, в которой тестируется данная программа. Сегодня целый вечер пыталась зайти в личный кабинет хотя бы одного из детей, чтобы посмотреть отметки. Увы, не смогла… Отметки детей и д/з — это секретная информация… Зайти в банковский кабинет, куда переводят зарплату, гораздо проще, чем узнать д/з ребенка! Кому нужна такая электронная школа???»

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