Стубб озвучил решающее послание Москве и Путину 3 23.09.2026, 11:25

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Александр Стубб

Фото: Getty Images

Россия не сможет добиться победы в войне против Украины.

Президент Финляндии Александр Стубб в недавних комментариях Bloomberg заявил, что Россия не сможет добиться победы в войне против Украины.

В этом контексте он призвал Москву начать переговоры о ее завершении.

По его словам, и украинский лидер Владимир Зеленский, и президент США Дональд Трамп хотят мира, потому решающим шагом для завершения войны должно стать вовлечение российского диктатора Владимира Путина в переговорный процесс.

«Наше послание русским таково: послушайте, вы в этом не победите, поэтому давайте попробуем положить этому конец»», – сказал Стубб.

Тем не менее реальных шагов к завершению войны Москва не предпринимает. По подсчетам осинтеров, в сентябре РФ, наоборот, резко нарастила количество диверсий в Европе. Кроме того, европейским лидерам стало известно о накоплении Россией новейших ударных дронов для будущих атак по странам ЕС.

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