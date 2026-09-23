Стубб озвучил решающее послание Москве и Путину3
- 23.09.2026, 11:25
- 11,496
Россия не сможет добиться победы в войне против Украины.
Президент Финляндии Александр Стубб в недавних комментариях Bloomberg заявил, что Россия не сможет добиться победы в войне против Украины.
В этом контексте он призвал Москву начать переговоры о ее завершении.
По его словам, и украинский лидер Владимир Зеленский, и президент США Дональд Трамп хотят мира, потому решающим шагом для завершения войны должно стать вовлечение российского диктатора Владимира Путина в переговорный процесс.
«Наше послание русским таково: послушайте, вы в этом не победите, поэтому давайте попробуем положить этому конец»», – сказал Стубб.
Тем не менее реальных шагов к завершению войны Москва не предпринимает. По подсчетам осинтеров, в сентябре РФ, наоборот, резко нарастила количество диверсий в Европе. Кроме того, европейским лидерам стало известно о накоплении Россией новейших ударных дронов для будущих атак по странам ЕС.