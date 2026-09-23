Люди с высокой самооценкой никогда не объясняют эти семь вещей 3 23.09.2026, 8:39

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Интересные факты от нейропсихолога.

«Развивайте крепкую самооценку» – это распространенный совет. Хотя слово «самооценка» часто употребляется, по мнению психолога, мы иногда путаем его значение, пишет Parade.

«Самооценка – это то, как вы воспринимаете и цените себя. Она влияет на то, считаете ли вы себя достойным уважения, любви и внимания со стороны других людей», – рассказал изданию нейропсихолог Санам Хафиз.

При этом она внесла важное уточнение относительно понятия здоровой самооценки:

«Здоровая самооценка не означает считать себя лучше всех остальных. Это означает чувствовать себя комфортно таким, какой вы есть, включая те черты, которые не являются совершенными».

Хафиз отмечает, что люди, которые гордятся собой, часто обладают несколькими чертами уверенных в себе людей, в частности умеют свободно выражать свои мысли, даже когда другие с ними не согласны.

По ее словам, одним из признаков высокой самооценки является более сильное чувство внутреннего признания.

«Люди с высокой уверенностью в себе обычно в меньшей степени зависят от одобрения окружающих, чтобы чувствовать себя хорошо», – говорится в статье.

Другими словами, они уже давно научились не давать излишних объяснений или вообще никогда этого не делали.

Если вы склонны чрезмерно объяснять вещи, знайте, что это распространенная проблема. Не всегда нужно долго обосновывать то, чего вы хотите или что чувствуете.

Если вам нужно немного вдохновения, Хафиз делится семью вещами, которые люди с высокой самооценкой никогда не чувствуют необходимости объяснять:

1. Установление границ без чувства вины

Психолог отмечает, что люди с высокой самооценкой понимают: установление границ – это не эгоизм. Они уверенно скажут: «Сегодня вечером я не смогу», не объясняя причин.

«Уверенные в себе люди не всегда чувствуют потребность приводить оправдания или объяснения, чтобы их ответ был легче воспринимаем другими. Они могут отдыхать, проводить время в одиночестве или делать перерыв, не доказывая, что заслужили это. Забота о себе не всегда требует объяснений», – отметила она.

2. Они избегают стремления угодить другим

Объясняется это тем, что люди с крепкой самооценкой не делают ничего, чтобы намеренно огорчить других, но и не становятся мучениками.

«Они не чувствуют ответственности за то, чтобы все были счастливы. Они могут кого-то разочаровать, не считая, что поступили неправильно», – отметила Хафиз.

3. Не отвечают сразу

Уверенный в себе человек может оставить сообщение непрочитанным на несколько часов, если он как раз ухаживает за близким человеком, работает или смотрит любимый фильм.

Она также может даже не читать сообщение в течение нескольких часов. Это не обязательно эгоизм – это может быть проявлением сильной уверенности в себе.

«Люди с высокой самооценкой не чувствуют, что должны быть доступны для всех в любое время», – отметила психолог.

4. Их чувства

Самоуважение может облегчить установление эмоциональных границ, в частности, помочь избежать постоянных излишних объяснений своих чувств – даже тех, которые считаются «сложными».

Они не боятся сказать: «Это меня задело» или «Я расстроен тем, что произошло».

5. Просьба о помощи

«Они не считают потребность в помощи признаком своей неспособности или слабости. Если вы склонны объяснять, почему вам нужна помощь, потренируйтесь обращаться с прямой просьбой, не перечисляя сначала всех причин, по которым вы не можете справиться самостоятельно», – советует психолог.

6. Их достижения

Получить значительное повышение по службе – это не «ничего особенного», так же как и вернуться к учебе для получения высшего образования или блестяще провести презентацию на работе.

«Люди с высокой самооценкой не испытывают потребности преуменьшать то, чем гордятся, чтобы другие чувствовали себя комфортнее. Научитесь принимать комплименты простым «спасибо», вместо того чтобы сразу указывать на свои ошибки или объяснять, почему это не такое уж большое дело», – поделилась Хафиз.

7. Выходят из вредных отношений

Люди с высокой самооценкой не испытывают потребности убеждать других в том, что их причины были «достаточно вескими».

«Они знают, что менять свое мнение – это нормально. Новая информация, изменившиеся обстоятельства или просто смена чувств – все это может быть достаточной причиной», – пояснила психолог.

По ее словам, такое отношение может распространяться и на выбор работы или образа жизни – такие люди не испытывают потребности их отстаивать.

«Они могут выслушать мнение другого человека, не позволяя ему принимать решения за них», – отметила Хафиз.

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