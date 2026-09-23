Глава Госдепа: Путин не сможет победить в войне против Украины 23.09.2026, 9:05

3,014

Марко Рубио

Фото: Getty Images

В США считают, что дела у российской армии на поле боя идут плохо.

Война в Украине не закончится победой России, поскольку дела у российской армии на поле боя идут плохо, заявил глава Госдепа Марко Рубио. «Эта война вредна для обеих сторон. Очевидно, что она вредит Украине и губительна для России. Поэтому остановить ее — вполне логично. Но, к сожалению, во внешней политике и в подобных вопросах то, что имеет смысл, происходит не всегда», — сказал Рубио в интервью радиостанции WABC.

По его словам, военные действия в конечном итоге закончатся путем переговоров. «И чем раньше это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений», — подчеркнул Рубио. Он заверил, что администрация президента США Дональда Трампа продолжит пытаться решить разногласия между Украиной и Россией, однако признал — на сегодняшний день Москва и Киев далеки от мирного соглашения. Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Трампом в Нью-Йорке. На встрече глава Белого дома заявил о шансах на «сделку» между Россией и Украиной. «Я не хочу говорить, в чем именно она будет заключаться. Мы много это обсуждаем, в том числе с президентом Путиным», — сказал Трамп, добавив, что для завершения войны «пришло время».

Зеленский, в свою очередь, сказал, что Киев и Вашингтон хотят завершить «бессмысленную российскую войну» к предстоящей зиме. «Мы обсудили возможные деэскалационные шаги, которые могут открыть путь к дипломатии», — отметил украинский президент.

Также Зеленский сообщил, что США передадут России предложение об энергетическом перемирии. «Мы готовы прекратить удары по их нефтеперерабатывающим заводам и по энергетической системе, если они не будут наносить удары по нашей», — сказал Зеленский. Также он выразил надежду, что США найдут способ добиться переговоров России с Украиной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com