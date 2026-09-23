Трамп встретился с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес 2 23.09.2026, 9:35

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Фото: Getty Images

Впервые после задержания Мадуро.

Президент США Дональд Трамп встретился с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес поздним вечером 22 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Это была их первая встреча после захвата американскими силами бывшего венесуэльского правителя Николаса Мадуро, сообщает Reuters.

Краткая беседа состоялась на приеме, устроенном Трампом, во время первого визита Родригес в США после вступления в должность.

Венесуэльская делегация стремится представить страну как привлекательную для инвестиций, сообщили агентству Reuters два источника.

Родригес назвала разговор с Трампом историческим шагом на пути к укреплению связей с США в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности и безопасности.

«Венесуэлу и Соединенные Штаты связывают исторические отношения, которые на данном новом этапе нам предстоит развивать посредством диалога. Мы продолжим проводить внешнюю политику, отвечающую национальным интересам и направленную на достижение конкретных результатов и обеспечение всеобщего блага для народа Венесуэлы», — написала она в своем телеграм-канале после переговоров.

Трамп наладил рабочие отношения с Родригес, которая ранее занимала пост вице-президента при Мадуро. Однако критики утверждают, что Вашингтон отодвинул на второй план оппозицию во главе с Марией Кориной Мачадо, отказавшись от требований проведения свободных выборов ради заключения нефтяных и инвестиционных сделок с временным правительством, пишет Reuters.

В своем выступлении на Генеральной Ассамблее Трамп назвал Мадуро «диктатором-преступником», отметил, что после его захвата были освобождены сотни политических заключенных, и привел этот рейд в качестве доказательства того, что США будут защищать свои интересы в Западном полушарии.

«Победителю достаются трофеи», — заявил он, назвав нефтяную сделку, заключенную его администрацией с Каракасом в прошлом месяце, «возможно, крупнейшей сделкой в истории».

Трамп заявлял о своем желании привлечь в нефтяную отрасль Венесуэлы инвестиции в размере 100 миллиардов долларов. По сообщениям источников, Родригес прибыла в Нью-Йорк в понедельник в составе делегации, ведущей переговоры по вопросам энергетики, горнодобывающей промышленности и задолженности с представителями властей США, международными кредиторами и компаниями.

Глава Межамериканского банка развития прилагает усилия для одобрения кредита для Венесуэлы в размере 2,5 миллиарда долларов, однако сталкивается с возражениями со стороны некоторых членов совета директоров банка.

Ранее во вторник у здания ООН собралось более 50 протестующих с венесуэльскими флагами и плакатами с надписями «Нет выборов — нет нефти» и «Новое лицо — тот же режим», чтобы выразить протест против визита Родригес.

Многие из них выражали надежду, что Трамп будет настаивать на проведении в стране свободных выборов.

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