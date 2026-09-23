Украина уничтожила 45% мощностей российских НПЗ 3 23.09.2026, 9:26

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Фото: Exilenova+

Зеленский сделал важное заявление в США.

Украина уничтожила 45% нефтеперерабатывающих мощностей России.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время общения с представителями СМИ в США.

«Как они могут получить эти деньги, если мы отвечаем после их атак на энергетику, если мы наносим ответные удары по их нефтеперерабатывающим заводам? У них не хватает дизеля — мы уничтожили 45% их мощностей», — отметил Зеленский.

В ночь на 20 сентября подразделения Сил обороны атаковали Московский НПЗ в районе Капотня в Москве. Генеральный штаб ВСУ сообщал, что были поражены установка первичной переработки АВТ-6, комплексная установка переработки и установка изомеризации.

Украинская оборонная компания Fire Point заявила, что нефтеперерабатывающий завод был поражен беспилотниками FP-1.

22 сентября Генштаб ВСУ заявил, что подразделения Сил обороны Украины атаковали Куйбышевский НПЗ в Самаре.

По данным Генерального штаба ВСУ, удары Сил обороны Украины по российским нефтеперерабатывающим предприятиям вывели из строя более 45% проектных мощностей нефтепереработки РФ.

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