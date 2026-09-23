В Самаре неожиданно вспыхнул Куйбышевский НПЗ «Роснефти»6
- 23.09.2026, 8:31
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Беспилотники бомбардировали его вчера утром.
В ночь на 23 сентября в российской Самаре вновь вспыхнул масштабный пожар в районе промышленной зоны. Сообщается о повторном возгорании на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода, который накануне ночью подвергся удару беспилотников.
Куйбышевский НПЗ вновь загорелся по неизвестным причинам этой ночью. Об этом сообщили OSINT-каналы, пишет «Фокус».
«В промзоне Куйбышевского НПЗ в Самарской области, который подвергся бомбардировке вчера утром, снова пожар. Связано ли это с новыми «прилетами» — пока неизвестно», — пишут аналитики.
В сети также появились кадры возгорания на территории предприятия. На них виден густой черный дым, поднявшийся над НПЗ и растянувшийся над городом.
Судя по кадрам, пожар на НПЗ вновь разгорелся посреди ночи. По состоянию на 06:00 утра, по данным мониторинговых каналов, он продолжал бушевать.
Стоит отметить, что в местных Telegram-каналах Самары около 02:30 сообщали о громкой сирене в регионе. Также в аэропорту Самары объявили план «Ковер»: «Росавиация» ввела ограничения на посадку и вылет самолетов. Сообщалось об угрозе применения беспилотников в области, однако никакой информации о взрывах не поступало. Российские власти на момент публикации не комментировали повторный пожар на НПЗ.
Что известно о Куйбышевском НПЗ в Самаре
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод входит в состав компании «Роснефть» и считается одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в этом регионе России. Его мощности составляют 7 миллионов тонн нефти в год, как свидетельствуют данные из открытых источников.
На этом заводе выпускают в общей сложности более 30 видов нефтепродуктов, в том числе бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители и т. д. Предприятие является важной частью нефтетопливной промышленности РФ и участвует, в частности, в обеспечении российской армии.