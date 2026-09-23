Трамп сказал, с кем поговорить Украине, чтобы использовать Starlink для ударов по РФ

Трамп сказал, с кем поговорить Украине, чтобы использовать Starlink для ударов по РФ3
- 23.09.2026, 7:55
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Это нужно, чтобы остановить массированные атаки баллистикой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что для разрешения на использования терминалов Starlink для ударов по территории России, Украине нужно поговорить с миллиардером Илоном Маском.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пост журналистки NEWSMAX Наны Саджайи в соцсети Х.
По словам украинского чиновника, который говорил у условиях анонимности, Украина на встрече с Трампом на Генассамблеи ООН затронула тему использования Starlink, чтобы использовать их для поражения целей на территории России.
«Вы должны поговорить об этом с Илоном», - ответил Трамп, имея ввиду главу компании Starlink.
Также источник сообщил, что двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом прошла «очень хорошо» и «была очень позитивной». Украинская сторона подтвердила, что готова к энергетическому перемирию с РФ.
Кроме того, NEWSMAX тоже подтверждает ранее озвученную в СМИ информацию, что сегодня вечером (по Киеву в ночь на 23 сентября) украинские переговорщики встретятся с представителями стран Е3 (Франции, Германии и Британии), чтобы обсудить меры по деэскалации и идеи для посланников Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.
«Затем они поговорят с российской стороной», - сказал собеседник.
Напомним, что Россия в последние месяцы массировано атакует Украину дронами и особенно баллистикой. Для того, чтобы уничтожать пусковые установки баллистических ракет, особенно с учетом нехватки у Украины ракет к ПВО, стране нужно разрешение на использование Starlink украинской армией в том числе на территории РФ.