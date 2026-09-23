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Президент Литвы: Россия уже проиграла войну

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  • 23.09.2026, 7:45
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Президент Литвы: Россия уже проиграла войну
Гитанас Науседа
Фото: Getty Images

Кремль не признает поражение из-за страха мести.

Российское руководство проиграло войну, но не признает этого из-за страха неизбежной ответственности - как юридической, так и перед собственным народом, который может мстить.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на Генассамблее ООН, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир его выступления.

«Формально это еще не называют поражением, но, по сути, Россия уже проиграла эту войну. Однако ее руководство не решается признать поражение, опасаясь международной юридической ответственности и возможной мести со стороны собственного народа», - заявил Науседа.

Он добавил также, что по мере приближения неизбежной ставки растут, а кремлевский режим все больше оказывается загнанным в угол.

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