Названы пять слабых мест России в возможной войне с НАТО 23.09.2026, 6:00

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Военные потери, экономика и разрыв в расходах резко ограничивают возможности Москвы.

На фоне растущей напряженности между Россией и НАТО все чаще обсуждается вопрос о том, способна ли Москва решиться на прямой конфликт с альянсом. Эксперты называли пять факторов, которые могут серьезно осложнить для России ведение такой войны, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org).

Первый — потери российской армии в Украине. C начала полномасштабной войны Россия потеряла около 1,4 млн военнослужащих убитыми и ранеными. При этом темпы набора новых бойцов в 2026 году уже отстают от ежемесячных потерь.

Второй фактор — экономика. Российская экономика сократилась на 0,3% в первом квартале 2026 года, а прогноз роста на год был снижен до 0,4%. Ликвидные средства Фонда национального благосостояния также заметно сократились.

«Россия стала намного беднее из-за войны против Украины», — считают эксперты.

Третий фактор — Китай. Пекин не предоставил Москве прямой военной поддержки и заинтересован в сохранении доступа к европейскому и американскому рынкам. В случае эскалации с НАТО Китай может оказать на Кремль дополнительное давление.

Еще одна проблема — разрыв в военных расходах. В 2025 году Россия потратила на оборону около $190 млрд, тогда как страны НАТО — $1,58 трлн.

Наконец, ядерный фактор работает в обе стороны. НАТО располагает ядерными силами США, Великобритании и Франции, а у Москвы есть серьезные проблемы с эксплуатацией и модернизацией вооружений.

Слабость России не означает отсутствия риска. Путин может попытаться проверить готовность НАТО защищать своих членов, рассчитывая на политические разногласия внутри альянса.

«Для Путина такая проверка привлекательна именно потому, что может обойтись России недорого», — пишет Newsweek.

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