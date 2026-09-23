Reuters: Подтвердились худшие опасения России по нефти
- 23.09.2026, 5:15
Импорт российской нефти в Индию в августе снизился на 17%.
По данным Kpler, в сентябре падение может продолжиться — до 1,9 млн баррелей в сутки, пишет Reuters.
Всему виной так называемые «адские санкции» США для покупателей российской нефти.
Нью-Дели, который ведет переговоры с Вашингтоном о торговом соглашении, заявил, что по-прежнему «твердо привержен» обеспечению энергетической безопасности своего населения и будет продолжать закупать энергоносители у различных поставщиков в зависимости от рыночной конъюнктуры.
Таким образом, Индия все еще остается крупнейшим покупателем нефти из РФ, но уже начинает осторожничать из-за угроз. Индийские НПЗ выходят на спотовые рынки и ищут партии нефти на октябрь и ноябрь, опасаясь, что закупки у России придется сокращать.
Главный риск для индийских компаний — новый американский санкционный механизм. Дональд Трамп может ввести пошлины до 100% против стран, которые продолжают покупать российскую нефть. Под удар потенциально попадают крупнейшие покупатели российских энергоресурсов, включая Индию и Китай.
Пока Россия сохраняет первое место среди поставщиков нефти в Индию. Следом идут ОАЭ и Венесуэла. Но снижение поставок уже показывает: даже без окончательного решения США о пошлинах индийские НПЗ закладывают санкционные риски в свои планы.
Для России это опасная тенденция, отмечают аналитики. Индийский рынок стал одним из ключевых спасательных каналов для российской нефти после западных санкций и отказа Европы от значительной части поставок. Если Индия начнет системно снижать закупки, Москве придется предлагать еще большие скидки, искать более сложные схемы доставки и конкурировать за покупателей на менее выгодных условиях.