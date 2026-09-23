Чешские журналисты разоблачили российских пропагандистов 23.09.2026, 4:10

Фото: Центр противодействия дезинформации

После того, как их раскрыли, пропагандисты попытались сбежать.

Российская пропагандистская структура использовала съемочные группы для работы в европейских странах, выдавая их за независимых документалистов. Журналисты чешского издания Seznam Zprávy раскрыли деятельность пропагандистов в Праге, передает Центр противодействия дезинформации.

Пропагандисты РФ, некоторые из которых имеют разрешение на проживание в ЕС (в Германии), приехали в Чехию под видом создателей документальных фильмов. Они договорились об интервью с местными экспертами, журналистами и политиками. Полученные материалы должны были использоваться для создания иллюзии «объективности» и продвигать кремлевские нарративы об «упадке Европы». После того как журналисты Seznam Zprávy раскрыли истинные намерения съемочной группы прямо во время встречи, пропагандисты попытались сбежать.

Одним из организаторов информационной операции Москвы оказался Борис Дворкин, связанный фондом, которым руководит глава службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Подобные съемки провели или планировали провести не только в Чехии, но также в Словакии, Сербии, Австрии, Венгрии, Бельгии, Франции и других странах.

Великобритания и ЕС ввели санкции против медиапроекта Rybar, его руководителя Михаила Звинчука и девяти лиц, связанных с этим проектом за вмешательство в выборы в разных странах и антиукраинские нарративы.

В ЦПД отметили, что, несмотря на введенные санкции, российским агентам влияния удается находить лазейки и продолжать работу в ЕС. Ситуация требует повышенного внимания со стороны правительств и правоохранительных органов европейских стран, а также общества, поскольку распространение дезинформации и гибридное влияние Кремля представляют прямую угрозу национальной безопасности государств ЕС.

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