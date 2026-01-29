ЕС ввел санкции против российской пропагандистки Андреевой 7 29.01.2026, 17:40

Екатерина Андреева

А также против ряда других рупоров Кремля.

Евросоюз ввёл персональные санкции против ряда российских пропагандистов, включая Екатерину Андрееву и Павла Зарубина. Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС. Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и заморозку активов в европейских банках, пишет The Moscow Times.

В обосновании против Екатерины Андреевой, ведущей программы «Время» на Первом канале, указано, что она «регулярно распространяет дезинформацию и пропаганду о войне против Украины», поддерживает российские вооружённые силы и так называемые «ДНР» и «ЛНР». Отмечается, что она дважды вела «прямую линию» с Владимиром Путиным (в 2001 и 2007 годах) и комментировала его инаугурации и военные парады.

Павел Зарубин, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин», охарактеризован как пропагандист с «эксклюзивным доступом к повестке дня Владимира Путина». В документе ЕС указано, что он был первым, кто взял интервью у Путина после начала полномасштабного вторжения, регулярно распространяет антиукраинскую дезинформацию и в 2025 году выступил соведущим «прямой линии».

Помимо них, под ограничения попали спортивный комментатор и советник гендиректора ВГТРК Дмитрий Губерниев, ведущая «Вестей» Мария Ситтель, рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган) и бывший ректор Севастопольской хореографической академии, балетмейстер Сергей Полунин.

