Иран начал вербовать детей, готовясь к наземной войне с США 3.04.2026, 14:13

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Фото: IRNA

В Financial Times раскрыли подробности.

Президент Дональд Трамп направил на Ближний Восток около 17 тысяч морских и воздушных десантников, которые могут предпринять наземную операцию по захвату иранских островов, главного нефтяного комплекса страны или запасов обогащенного урана. Иран, по оценкам военных экспертов, может выставить до миллиона солдат действующей армии и резервистов. К тому же власти начали массовую кампанию по набору добровольцев, включая детей.

По государственному телевидению и в SMS-сообщениях жителей призывают принять участие в борьбе с «угрозами, которые американо-сионистский враг представляет для иранского побережья, островов и границ», сообщает Financial Times. Корпус стражей исламской революции (КСИР) набирает людей для выполнения различных заданий, включая военные. Кроме того, КСИР объявил о привлечении добровольцев в возрасте от 12 лет к службе в патрулях и на контрольно-пропускных пунктах, уходу за ранеными и приготовлению пищи.

Агентство Defa Press, связанное с Министерством обороны Ирана, опубликовало плакат о наборе добровольцев, на котором изображены улыбающиеся подросток и девушка в хиджабе, сообщает The Wall Street Journal. «Учитывая восторженный отклик со стороны нашего дорогого народа, мы решили создать условия, при которых все заинтересованные смогут сыграть свою роль в защите родины в соответствии со своими знаниями и способностями», — заявил Defa Press Рахим Надали, заместитель директора КСИР по культуре и искусству.

Пропаганда снова раскручивает образ 13-летнего Мохаммада Хосейна Фахмиде, который считается национальным героем, так как во время войны с Ираком в 1980-х годах бросился под вражеский танк со связкой гранат, пишет FT.

Базирующаяся в США некоммерческая организация «Правозащитники в Иране» сообщила, что уже получила сообщения о гибели детей. В марте 11-летний Алиреза Джафари погиб в результате удара беспилотника, когда находился со своим отцом на КПП, охраняемом ополчением «Басидж» КСИР. Его мать рассказала местным СМИ, что муж взял сына с собой на «неукомплектованный» КПП, «чтобы тот подготовился к предстоящим событиям».

Привлечение детей до 15 лет к службе считается военным преступлением по международному праву, которому Иран обязан следовать, заявила организация Human Rights Watch:

«Военной кампании по набору рекрутов с привлечение детей, тем более 12-летних, нет оправдания... Дети, находящиеся на военных объектах, подвергаются серьезной опасности гибели и получения травм…

Иранские власти, по-видимому, готовы рисковать жизнями детей ради привлечения дополнительных людских ресурсов. [Они должны] отменить эту кампанию и запретить всем военным и военизированным формированиям брать на службу детей младше 18 лет».

По оценкам аналитиков, если США решатся на наземную операцию, главными целями могут стать остров Харг, где находится главный экспортный терминал Ирана, другие иранские острова в Ормузском проливе, такие как Абу-Муса (на него претендуют ОАЭ), или место хранения обогащенного урана с целью его уничтожения либо вывоза.

Но Иран намерен сделать так, чтобы при любом варианте США понесли максимальные военные и политические потери, сказала WSJ Санам Вакил, директор программы по Ближнему Востоку и Северной Африке в лондонском Chatham House: «Я ожидаю, что Иран сначала попытается нанести массированный удар беспилотниками, а затем расширит атаки на соседние страны».

По оценкам военных экспертов, в том числе из Института стратегии и политики New Lines в Вашингтоне, Иран располагает примерно миллионом военнослужащих действующей армии и резервистов. Среди них около 190 тысяч – это высокомотивированные бойцы КСИР.

Большинство солдат плохо обучены и оснащены старым оружием. Но развернутые вдоль побережья войска имеют более обширный боевой опыт. К тому же военно-морские силы КСИР располагают сотнями небольших скоростных катеров, вооруженных ракетами, торпедами и минами, способными нанести значительный урон судам противника. Кроме того, как и террористы ХАМАС в Газе, Иран построил обширную сеть туннелей, которые будут использованы против наступающих.

Находящиеся на островах и близлежащих берегах иранские войска, укрывшись в укрепленных туннелях, смогут обстреливать наступающих с помощью множества FPV-дронов и переносных зенитных ракет, сказал WSJ бывший офицер российских ВВС Глеб Ирисов, который тесно сотрудничал с иранскими войсками во время своей службы в Сирии:

«Полумер здесь не будет. США потребуется высадить по всей береговой линии более 100 тысяч солдат, чтобы защищать и охранять эти острова и пролив. Любой другой вариант приведет к огромным потерям среди американцев».

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