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Белорусы увидят самую известную картину Шагала

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  • 3.04.2026, 13:20
  • 4,918
Белорусы увидят самую известную картину Шагала

Уже 7 апреля.

Национальный художественный музей Беларуси анонсировал долгожданное событие. Уже 7 апреля 2026 года в 18:00 здесь откроется уникальная экспозиция — «Выставка одного шедевра», центральным экспонатом которой станет знаменитое полотно нашего прославленного земляка Марка Шагала «Прогулка».

Помимо самой картины, гостей ждет современное интерактивное дополнение: виртуальное путешествие по миру художника. С помощью VR-технологий посетители смогут буквально «шагнуть» в творчество Шагала. Проект виртуальной реальности подготовили талантливые студенты Минского художественного колледжа имени А. К. Глебова.

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