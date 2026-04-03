Белорусы увидят самую известную картину Шагала

Белорусы увидят самую известную картину Шагала3
- 3.04.2026, 13:20
- 4,918
Уже 7 апреля.
Национальный художественный музей Беларуси анонсировал долгожданное событие. Уже 7 апреля 2026 года в 18:00 здесь откроется уникальная экспозиция — «Выставка одного шедевра», центральным экспонатом которой станет знаменитое полотно нашего прославленного земляка Марка Шагала «Прогулка».
Помимо самой картины, гостей ждет современное интерактивное дополнение: виртуальное путешествие по миру художника. С помощью VR-технологий посетители смогут буквально «шагнуть» в творчество Шагала. Проект виртуальной реальности подготовили талантливые студенты Минского художественного колледжа имени А. К. Глебова.