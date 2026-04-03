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В России по пути в Москву сошли под откос семь вагонов пассажирского поезда

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  • 3.04.2026, 13:58
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В России по пути в Москву сошли под откос семь вагонов пассажирского поезда

ЧП произошло в Ульяновской области.

Семь вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Челябинска в Москву, сошли с рельсов в Ульяновской области, сообщили в РЖД. Инцидент произошел в 6:26 в районе станции Бряндино. По данным Shot, всего в составе было 15 вагонов, в которых находились 415 пассажиров. Пострадали восемь человек, пишет Mash. Погибших, по предварительным данным, нет, пострадавших госпитализируют. К месту ЧП направлены четыре бригады скорой помощи, отметили в ульяновском Минздраве. Причины случившегося устанавливаются.

Предварительно, в поезде ехали дети из спортивной секции города Златоуста и танцевальный коллектив из Челябинска, пишет Ura.ru. Движение на железнодорожном участке было приостановлено. Для ликвидации последствий к месту инцидента отправили восстановительные поезда со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Также направлены дополнительные вагоны, в которых пассажиров доставят до Ульяновска, где на вокзале предполагается организовать пункт для оказания медицинской помощи и дальнейшей отправки людей по маршруту другими поездами. Кроме того, в ближайшей к месту происшествия Клинической больнице №172 будет развернут дополнительный коечный фонд для приема раненых и пострадавших.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил, что выехал на место ЧП. В свою очередь в РЖД создали оперативный штаб под руководством главы госмонополии Олега Белозерова для расследования причин и ликвидации последствий произошедшего.

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