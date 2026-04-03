закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 8:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Зачистка генералов в Пентагоне связана с подготовкой наземной операции в Иране

7
  • 3.04.2026, 13:27
  • 6,062
WP: Зачистка генералов в Пентагоне связана с подготовкой наземной операции в Иране

Ее одобряют не все военные и эксперты.

Глава Пентагона Пит Хегсет отправил в отставку два десятка американских высокопоставленных офицеров, включая начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа, сообщает The Washington Post. Масштабная кадровая чистка проходит на фоне войны с Ираном и подготовки возможной наземной операции — подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии развернуты на Ближнем Востоке. Последнюю одобряют не все военные и эксперты. Например, основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс высказывался против наземной операции в Иране и называл ее рискованной.

61-летний Джордж — кадровый офицер и ветеран Ирака и Афганистана. Он считался одним из наиболее вероятных кандидатов на увольнение и до назначения начальником штаба армии в 2023 году был старшим помощником бывшего министра обороны Ллойда Остина. Но Джорджу долгое время удавалось сохранить пост.

Одновременно с ним были смещены еще два генерала: глава Командования подготовки и трансформации армии Дэвид Ходн и главный армейский капеллан Уильям Грин-младший. По данным The Washington Post, Хегсет также убрал или заблокировал продвижение по службе ряда других высокопоставленных офицеров. Руководитель Пентагона в последние годы пытался изменить подход к работе военных капелланов и регулярно подчеркивал значение христианства в армии.

Хегсет также перетряс Объединенный комитет начальников штабов — главный совещательный орган Пентагона. Из старого состава сохранили посты только комендант корпуса морской пехоты Эрик Смит и глава Космических сил Б. Ченс Зальцман. В начале прошлого года команда Трампа отправила в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна-младшего, главу ВМС Лизу Франкетти, командующую береговой охраной Линду Фейган и замначальника штаба ВВС Джеймса Слайфа. Хегсет требовал и досрочной отставки начальника штаба ВВС Дэвида Олвина.

The Washington Post отмечает, что Хегсет давно критиковал военное руководство за недостаточную лояльность Дональду Трампу. В увольнения вмешивается и новая политика администрации Трампа — среди уволенных непропорционально много женщин и представителей меньшинств.

Военная операция «Эпическая ярость» продолжается уже пять недель, но давление на Трампа только усиливается, так как кампания обходится США в миллиарды долларов ежедневно, привела к росту цен на топливо и остается непопулярной — с ее началом рейтинги президента снизились до исторического минимума. Режим в Иране не сменился и сохраняет способность атаковать цели в Персидском заливе и Израиле.

Согласно данным американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок цела, а в арсенале Ирана остаются тысячи ударных беспилотников. «Они по-прежнему готовы сеять хаос по всему региону», — сказал один из источников. Иран нанес «значительный» ущерб большинству из 13 американских военных баз в странах Персидского залива, пишет The Times. Ущерб от разрушений после первого месяца войны составил почти $1,5 млрд, как минимум 300 американских военнослужащих получили ранения. Также США потеряли не меньше десяти военных самолетов и десятки беспилотников.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров