WP: Зачистка генералов в Пентагоне связана с подготовкой наземной операции в Иране 7 3.04.2026, 13:27

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Ее одобряют не все военные и эксперты.

Глава Пентагона Пит Хегсет отправил в отставку два десятка американских высокопоставленных офицеров, включая начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа, сообщает The Washington Post. Масштабная кадровая чистка проходит на фоне войны с Ираном и подготовки возможной наземной операции — подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии развернуты на Ближнем Востоке. Последнюю одобряют не все военные и эксперты. Например, основатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс высказывался против наземной операции в Иране и называл ее рискованной.

61-летний Джордж — кадровый офицер и ветеран Ирака и Афганистана. Он считался одним из наиболее вероятных кандидатов на увольнение и до назначения начальником штаба армии в 2023 году был старшим помощником бывшего министра обороны Ллойда Остина. Но Джорджу долгое время удавалось сохранить пост.

Одновременно с ним были смещены еще два генерала: глава Командования подготовки и трансформации армии Дэвид Ходн и главный армейский капеллан Уильям Грин-младший. По данным The Washington Post, Хегсет также убрал или заблокировал продвижение по службе ряда других высокопоставленных офицеров. Руководитель Пентагона в последние годы пытался изменить подход к работе военных капелланов и регулярно подчеркивал значение христианства в армии.

Хегсет также перетряс Объединенный комитет начальников штабов — главный совещательный орган Пентагона. Из старого состава сохранили посты только комендант корпуса морской пехоты Эрик Смит и глава Космических сил Б. Ченс Зальцман. В начале прошлого года команда Трампа отправила в отставку председателя Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна-младшего, главу ВМС Лизу Франкетти, командующую береговой охраной Линду Фейган и замначальника штаба ВВС Джеймса Слайфа. Хегсет требовал и досрочной отставки начальника штаба ВВС Дэвида Олвина.

The Washington Post отмечает, что Хегсет давно критиковал военное руководство за недостаточную лояльность Дональду Трампу. В увольнения вмешивается и новая политика администрации Трампа — среди уволенных непропорционально много женщин и представителей меньшинств.

Военная операция «Эпическая ярость» продолжается уже пять недель, но давление на Трампа только усиливается, так как кампания обходится США в миллиарды долларов ежедневно, привела к росту цен на топливо и остается непопулярной — с ее началом рейтинги президента снизились до исторического минимума. Режим в Иране не сменился и сохраняет способность атаковать цели в Персидском заливе и Израиле.

Согласно данным американской разведки, примерно половина иранских ракетных установок цела, а в арсенале Ирана остаются тысячи ударных беспилотников. «Они по-прежнему готовы сеять хаос по всему региону», — сказал один из источников. Иран нанес «значительный» ущерб большинству из 13 американских военных баз в странах Персидского залива, пишет The Times. Ущерб от разрушений после первого месяца войны составил почти $1,5 млрд, как минимум 300 американских военнослужащих получили ранения. Также США потеряли не меньше десяти военных самолетов и десятки беспилотников.

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