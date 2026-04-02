Александр Коваленко: Лукашенко проговорился 15 2.04.2026, 22:03

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Украинский военный эксперт считает, что белорусский диктатор выдал планы Кремля.

Лукашенко заявил, что белорусская армия должна готовиться к войне.

С кем на самом деле собрался воевать диктатор?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Думаю, что Лукашенко ни с кем не готовится воевать. Он будет до последнего момента, чего бы это ему ни стоило, ускользать и абстрагироваться от прямого участия в том или ином конфликте.

Например, так было в 2022 году, когда началось полномасштабное вторжение в Украину российских войск с территории Беларуси, и после того, как командование ВС РФ поняло, что быстрого захвата территории Украины не получится, для этого им не хватает ресурсов, предложения к Лукашенко относительно присоединения к войне на тот момент поступали регулярно. Но он так на это и не пошел, даже несмотря на то, что на тот момент еще ситуация выглядела не настолько провальной, как намного позже. Лукашенко оставил за Россией территорию Беларуси, мол, можете использовать ее для своих целей, он помогал России передачей техники, боеприпасов со складов и центров хранения, но непосредственного участия белорусских войск, прямой интервенции не происходило.

Лукашенко прекрасно понимает, что у него не настолько сильная армия, чтобы он мог ею вот так разбрасываться, раскидываться, и он не может этого себе просто позволить. Ему армия нужна для защиты от собственного народа. Его основная задача на сегодняшний день именно в этом — сохранении своего режима.

Если говорить о чем-то большем, то явно Лукашенко намекает на то, что уже не является ни для кого секретом: россияне не отказывались от планов войны со странами НАТО, от вторжения в одну из европейских стран.

На сегодняшний день под угрозой находятся страны Балтии, особенно Эстония. Это вполне реальная угроза, и Лукашенко, я думаю, прекрасно осведомлен о планах России на какую-либо перспективу, поэтому он об этом и говорит. Но вряд ли белорусский диктатор будет давать возможность России, например, использовать Вооруженные силы Беларуси. Территорию Беларуси — да, скорее всего, возможно.

— Что сегодня, на ваш взгляд, представляет собой белорусская армия? Есть ли у режима Лукашенко реальные силы для прямого вступления в войну?

— Белорусская армия — это примерно 15 тысяч солдат более-менее боеспособных подразделений. Вот что такое белорусская армия.

Если мы говорим о какой-то большой войне, даже об операции против Украины, это где-то на две недели активных наступательных боевых действий.

Мы видим, какие потери несут российские войска. Причем у них наступления происходят малыми тактическими группами, довольно-таки медленное, ползучие, и то они теряют в сутки где-то тысячу и даже более личного состава. А если мы говорим о некоем вторжении, интервенции, то это более активные действия — колоннами, как полагается. В составе российских войск у белорусской армии будет более длительная выживаемость. Если это будет какое-то самостоятельное направление, самостоятельный удар, то это где-то две недели.

— Может ли Путин снова использовать территорию Беларуси для удара по Украине с севера?

— Сейчас этот вариант нереален. В нынешних условиях, исходя из того, что мы видим, тех событий, которые происходят на территории Беларуси, того контингента, который там сконцентрирован, это совершенно нереальный план. Точно так же, как для вторжения в Польшу или ту же самую Литву, России необходимо будет еще собрать на территории Беларуси несколько десятков тысяч личного состава. Хотя бы тысяч восемьдесят или сто.

Россия может это сделать, но для этого ей понадобится где-то минимум полгода. Минимум полгода она будет это все концентрировать, свозить, размещать, готовить соответствующие логистические возможности на территории самой Беларуси. Но, опять-таки, это невозможно сделать незаметно.

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