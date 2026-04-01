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Мосбиржа рухнула

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  • Виталий Шапран
  • 1.04.2026, 18:58
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Мосбиржа рухнула

Мечты Кремля о нефти не оправдались.

На минувшей неделе наша «Церковь свидетелей экономического кризиса в РФ» получила новые доказательства разрастания катастрофы в экономике страны-агрессора.

В начале недели российский диктатор лично заявил о «низкой негативной динамике основных макроэкономических показателей в РФ». А дальше плохие для РФ новости начали множиться как грибы после дождя. Росстат сообщил о продолжении постепенного снижения потребительской уверенности в РФ в первом квартале. Вслед за этим на рынке появились результаты нескольких опросов малого бизнеса, которые показали, что на рост нагрузки и снижение выручки малый бизнес ответил повышением цен и оптимизацией.

Ближе к середине недели прибыла статистика из промышленного сектора: по данным Росстата промышленное производство в феврале сократилось на 0,9%, в феврале сократился выпуск стального проката на 5,4% к январю, а также произошло сокращение производства грузовых вагонов за 2 месяца в 1,9 раза, производство грузовиков в феврале упало на 31,3%. Официальную неделю закрыло Минэкономразвития РФ, которое признало, что прогноз по росту ВВП в 2026 году будет официально пересмотрен.

Свои пять копеек к плохому настроению россиян приложил и корпоративный сектор. Российские железные дороги (РЖД) сообщили о прибыли в пару миллиардов рублей, что в ее ситуации (на фоне больших долгов) означало анонсирование финансовых сложностей. Правительство РФ решило помочь РЖД за счет олигархата и начало продвигать идею тарифов по принципу «вези или плати», что увеличит стоимость транспортных услуг РЖД.

Негативная статистика также вышла от КАМАЗа, ВТБ и «Транснефти».

Как итог недели: фондовый индекс Мосбиржи рухнул (в который раз) ниже 2800 пунктов, растеряв весь рост за недели мечтаний о том, что высокие цены на нефть помогут экономике РФ.

Виталий Шапран, Facebook

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