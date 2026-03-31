«Это одна из лучших операций украинских спецслужб» 31.03.2026, 16:25

Петр Олещук

Россию может ждать еще одна проблема из-за ударов ВСУ по «нефтянке».

Украина уже неделю бьет по порту в Усть-Луге, а также другой инфраструктуре россиян на Балтике. Каких результатов уже удалось добиться? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, профессором Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко Петром Олещуком.

— Можно уверенно говорить, что это одна из наиболее успешных операций, которую провели украинские спецслужбы, в первую очередь Служба безопасности Украины.

Центр «Альфа», который занимается спецоперациями СБУ, уже длительное время, буквально каждую ночь, наносит удары по инфраструктуре двух портов. Эти порты играют ключевую роль в российском экспорте нефти, нефтепродуктов, газового конденсата. То есть все то, за что Россия получает основные свои доходы. Ранее Украина уже наносила удары по Черноморским портам, но Балтийские порты более стратегически важны в этом плане. Кроме того, они отдалены. Тем не менее Украина смогла соответствующим образом это все организовать. Перед этим ВСУ систематически выбивали российскую ПВО, чтобы проложить трассы для дронов.

Поскольку Россия вполне очевидно понимает, что выглядит она в этом плане не очень хорошо, они уже придумали конспирологическую версию, что, дескать, Литва, Латвия, Эстония пропускают дроны через свою территорию. Но эта версия не выносит никакой критики. Да, отдельные дроны залетали в Эстонию, но это просто БПЛА, которые сбила российская система РЭБ с пути, и только поэтому они там оказываются. То есть, на самом деле, все дроны идут через территорию России.

Цель у Украины здесь следующая: по сообщениям Reuters, в результате подобных атак оба порта на Балтике прекратили свою работу на неопределенное время. Таким образом, Россия потеряла 40% экспорта нефти. Если Россия рассчитывала существенно нарастить доходы за счет роста цен на нефть в связи с войной на Ближнем Востоке, то благодаря подобной спецоперации Украины можно говорить о том, что уменьшение экспорта компенсирует возрастание цен. Поэтому Россия не сможет рассчитывать на рост доходов.

Стратегически, если это удастся продлить на какое-то значительное время, Россия столкнется с проблемами, связанными с перепроизводством нефти, которую нельзя будет экспортировать или переработать. Им нужно будет как-то консервировать свои нефтяные месторождения, что довольно-таки сложно. И это нельзя сделать на какое-то короткое время.

Все это может стратегически нести для России довольно-таки серьезные проблемы, но будет зависеть от того, насколько долго продолжатся атаки на российские нефтяные порты. Естественно, что в этом плане показательно заявление президента Украины, который буквально недавно в интервью заявил о том, что некоторые партнеры Киева на Западе настаивают, чтобы ВСУ уменьшили интенсивность атак по нефтяной инфраструктуре России. Очевидно, что это идет в первую очередь от Соединенных Штатов, которые сейчас стараются изо всех сил удерживать рост цен на нефть. Собственно говоря, они сами спровоцировали своей войной на Ближнем Востоке этот рост, а теперь пытаются его сдерживать.

В результате снимают санкции с российской нефти и даже с иранской. В результате Иран сейчас зарабатывает больше денег, чем до начала войны на Ближнем Востоке. При этом звучали постоянные угрозы, что Соединенные Штаты выйдут из переговорного процесса, у них закончатся ракеты и другое оружие для поставок Украине в рамках программы закупок для нас оружия Европейским союзом. То есть, очевидно, оказывается давление на Украину, но у нас позиция простая: пускай Соединенные Штаты добиваются прекращения огня и на этом прекратятся обстрелы.

Более того, Украина даже согласна на прекращение огня в сфере энергетики. Если, например, Россия воздерживается от ударов по украинской энергетике, то Украина будет воздерживаться от ударов по российской энергетике. Пока ответов на эти вопросы нет, поэтому Украина продолжит свои действия.

— Действительно, стратегия Украины явно не на руку Трампу, который ослабил санкции против российской нефти, чтобы не допустить резкого роста цен на энергоресурсы. Украина готова идти на обострение в этом вопросе с США?

— Собственно говоря, Соединенные Штаты сами пошли на обострение. В публичное пространство вышла дискуссия по этому поводу. В частности, президент Украины заявил, что Соединенные Штаты требуют от Украины выведения войск из Донбасса как условие для каких-либо гарантий безопасности. Марко Рубио парировал эти заявления. Обмен взаимными обвинениями продолжается.

Думаю, что в ближайшее время будет какая-то эскалация в этих отношениях. Соединенные Штаты, возможно, считают, что сейчас оптимальный момент для перезагрузки отношений с Россией.

Украинское руководство это все прекрасно понимает. В условиях, когда США своей бездумной политикой спровоцировали рост цен на нефть, наверное, это не совсем проблема Украины, что они это все допустили. И теперь Украина должна думать, как компенсировать то, что Россия будет получать намного больше денег. Естественно, все эти деньги будут тратить на войну против Украины. Поэтому у Украины какого-то другого способа не остается, а Соединенные Штаты ей ничего не предлагают.

