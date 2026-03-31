31 марта 2026, вторник, 9:03
Дроны семь дней подряд атакуют Ленинградскую область РФ: поражен порт Усть-Луга

  • 31.03.2026, 8:12
Есть повреждения.

Российский порт Усть-Луга атакован третий раз за месяц в ночь на 31 марта, что еще раз наносит удар по энергоресурсам страны-аргрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

В ночь на 31 марта взрывы и интенсивную стрельбу было слышно над городом Усть-Луга, а также в Киришском, Лужском и Тосненском районах Ленинградской области РФ.

Известно, что около 20 бесплотников было сбито над Усть-Лугой. Позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил атаку и сообщил о более чем 30 дронах над областью по состоянию на 6:00 утра. Он отметил, что отражение налета продолжается. «Есть повреждения в порту ‌Усть-Луга», - говорится в сообщении.

Позже губернатор Ленинградской области сообщил, что в отражение вражеского налета продолжается.

Ранее была объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области: в Лужском, Киришском и Тосненском районах. Также было предупреждение о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Удары по порту ранее

Напомним, 29 марта беспилотники в очередной раз атаковали Ленинградскую область России. В результате возник пожар в порту «Усть-Луга».

Впервые удар по порту пришелся на 25 марта. Тогда на территории порта «Усть-Луга» вспыхнул пожар после атаки дронов.

Стоит отметить, что порт «Усть-Луга» - один из крупнейших портов РФ на Балтийском море и ключевой узел для экспорта российских нефтепродуктов, расположенный на расстоянии около 1000 километров от украинской границы.

популярное за неделю

Мнение

Рваная тряпка для Лукашенко Ирина Халил
В Россию вместо «черного лебедя» прилетела «черная корова» Владимир Пастухов
Новый сигнал от США Петр Олещук
Реальность гораздо сложнее Леонид Невзлин