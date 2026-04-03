Ford бросает вызов Tesla 5 3.04.2026, 14:14

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Компания готовит доступный электромобиль-конкурент.

Компания Ford подтвердила разработку нового доступного электромобиля, который должен составить конкуренцию ключевым моделям Tesla — Model 3 и Model Y, пишет Autoblog.

Глава компании Джим Фарли заявил, что будущая модель будет «радикально отличаться» от всех предыдущих электрокаров бренда. По его словам, над проектом уже несколько лет работает закрытая команда инженеров в Калифорнии, в которую вошли специалисты из Tesla и автоспорта.

Ford также планирует расширить линейку доступных автомобилей: ранее компания объявила о выпуске пяти моделей дешевле $40 тысяч, включая новый седан. При этом не исключается появление гибридных и EREV-версий (электромобилей с увеличенным запасом хода) для разных рынков.

Ожидается, что новинка будет построена на новой универсальной платформе UEV, которая станет основой для целого семейства моделей — от пикапов до кроссоверов и седанов. По словам Фарли, эта архитектура может стать для компании «моментом Model T», то есть символом технологического перезапуска.

Платформа предполагает использование более доступных и долговечных батарей типа LFP (литий-железо-фосфат), что позволит снизить стоимость автомобилей — некоторые из них могут стоить менее $30 тысяч.

Пока неясно, идет ли речь об одной модели или сразу о нескольких, но Ford явно намерен усилить позиции в сегменте массовых электрокаров и бросить прямой вызов Tesla.

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