Сопоставимо с масштабом Черчилля 12 Гарри Каспаров

28.05.2026, 12:24

Гарри Каспаров

Зеленский фактически спас мир от лавины путинского зла.

Если бы в 2022 году Украина не устояла, если бы Зеленский не проявил это мужество, сегодняшняя карта Европы была бы совершенно другой. Никакого НАТО уже просто не существовало бы — эта тема была бы закрыта раз и навсегда. Своим личным решением остаться в Киеве, когда речь шла буквально о жизни и смерти для него и его семьи, Зеленский фактически спас мир от лавины путинского зла и вписал своё имя в историю.

Весь геополитический ландшафт изменился благодаря невиданным жертвам Украины и твёрдости её лидера. Разумеется, к Зеленскому, как и к любой масштабной исторической фигуре, можно предъявить множество претензий. Вспомните Уинстона Черчилля — список обвинений в его адрес огромен. Но когда очередная шелупонь с промытыми мозгами выходит на улицы Лондона и забрызгивает краской его памятник, этим недоумкам хочется напомнить: если бы не Черчилль, на этом самом месте стоял бы совсем другой памятник. Фюреру. Вот только этот памятник вы бы краской не облили никогда.

Черчилль тогда спас мир. И то, что сделал Зеленский в 2022 году, и то, что он продолжает делать сейчас, в глобальной исторической перспективе абсолютно сопоставимо с масштабом Черчилля. Это масштаб решений, которые определили будущее человечества, как бы ни пытались его принизить мелкие крикуны.

Гарри Каспаров, «Телеграм»

