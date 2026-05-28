Стало известно, сколько белорусских пенсионеров вынуждены работать

Цифра впечатляет.

В Минтруда сообщили, что около 25% белорусских пенсионеров продолжают работать. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает БелТА

По ее словам, в стране завершен очередной этап пенсионной реформы, целью которого стало увеличение периода активной занятости граждан. Речь идет о возможности дольше оставаться на рынке труда, при необходимости проходить переобучение и продолжать профессиональную деятельность.

Артеменко отметила, что после достижения пенсионного возраста в экономике продолжают работать примерно четверть пенсионеров.

Она также подчеркнула, что при трудоустройстве пенсионеры сохраняют право на получение пенсии в полном объеме.

