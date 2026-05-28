«Этот просчет станет фатальным для Путина» 1 28.05.2026, 13:08

Алексей Мельник

Военный эксперт объяснил, почему удар РФ по странам Балтии нельзя исключать.

Издание The Times смоделировало несколько вариантов возможного удара России по странам Балтии, включая наступление на Литву с территории Беларуси и Калининградской области.

Может ли Путин после тупика в Украине решиться на удар по странам Балтии? Есть ли у армии РФ силы для такой операции?

За комментарием сайт Charter97.org обратился к военному эксперту, содиректору программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова в Киеве Алексею Мельнику:

— Короткий ответ: может. Почему? Потому что если посмотреть хотя бы на то, что Путин делал начиная с 2014 года, то это серия последовательных стратегических просчетов и ошибок.

Если лидер уже зарекомендовал себя таким послужным списком стратегических просчетов, логично предположить, что он может допустить еще один. Это может стать для него фатальным решением. Но, учитывая те ошибки, которые Путин совершал до этого, я бы такого не исключал.

Если говорить о силе армии РФ и о том, как ее воспринимает Кремль, то все зависит от того, кого вы спросите. Если вы спросите аналитиков, военных, стратегов, независимых военных обозревателей, они посмотрят на баланс сил, на реальное состояние российской армии. Сравнят силы НАТО и России. Оценят резервы, потому что практически вся российская армия сейчас завязла на украинском фронте. И после этого западные эксперты придут к логическому выводу, что судьба такой авантюры предрешена сразу.

Но Путину принесут на стол синюю или красную папку, в которой будет нарисовано то, что он хочет видеть. Один из источников принятия неправильных решений — это искаженная информация, которую доносят до Путина.

Поэтому аргумент о том, что Путин не должен нападать, а если он нападет, то поражение России неизбежно, работает только с точки зрения здоровой логики.

В чем реальная опасность? НАТО сейчас классически рассматривает такой сценарий. Украинские военные на учениях несколько раз показали им очень важные и болезненные уроки. В НАТО вроде как уже готовы встретить российскую армию. Но, если говорить по Сунь-цзы или по другим классикам военной науки, они не учитывают, что противник может действовать не так, не по их сценарию.

Если у Путина есть желание уничтожить НАТО как организацию, подорвать авторитет Альянса, то ему не нужно захватывать большую территорию и удерживать ее, будь то Латвия или Эстония. Ему достаточно продемонстрировать слабость НАТО. Для диктатора лучше всего, если это будет ниже порога войны. Например, посеять сомнения внутри самого НАТО: стоит ли португальскому солдату умирать за Нарву. На мой взгляд, именно этого сценария и нужно опасаться больше всего.

Еще одна цель, которой он может добиться, это создание дополнительного напряжения, шантаж и очередная попытка заставить Европу отказаться от поддержки Украины. Под угрозой: если вы на это не пойдете, значит, я пойду против вас войной.

— В материале The Times говорится, что современные дроны могут изменить ход такой войны и сорвать российское наступление. Действительно ли страны Балтии и НАТО готовы к войне дронов?

— Это немного упрощенное восприятие этой войны, когда ее называют войной дронов. Потому что дронами управляют люди, и за всем этим тоже стоят люди: технологические решения, производство, тактическое применение.

Поэтому это не война дронов. Дроны сейчас просто играют очень большую роль. Они временами подменяют артиллерию, пилотируемую авиацию. Но «война дронов» — это все равно условное название. В любом случае это война воли, война обществ и экономик. Нельзя все сводить только к тому, у кого лучше дроны или у кого их больше.

— Если Россия атакует страны Балтии, что будет делать Украина? Возможен ли удар по Беларуси как по союзнику Кремля и территории, откуда может начаться агрессия?

— Единственный вариант, когда Украина может вступить в открытую войну с Беларусью на данный момент, это атака со стороны самой Беларуси. На сегодняшний день непонятно, будет ли это попытка наземного вторжения или массированная провокация.

Ситуация изменилась по сравнению с 2022 годом, когда Украина сознательно сдерживалась, чтобы не атаковать Беларусь, несмотря на то, что с территории Беларуси шли ракетные обстрелы. Кроме того, оттуда поднимались самолеты, которые несли ракеты «Кинжал» и наносили удары по Украине. Сегодня, если такое повторится, Украина ответит. Тем более если будет наземное вторжение.

Но если мы говорим о превентивном ударе со стороны Украины, даже в случае конфликта между странами Балтии и Россией, то, на мой взгляд, это очень маловероятный сценарий. У Украины сейчас тоже существенная проблема с резервами и 1500 километров фронта с Россией.

