Глава дипломатии ЕС призвала не играть по правилам Путина 28.05.2026, 12:48

Брюссель обсуждает стратегию давления на Москву.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что обсуждение назначения специального посланника для контактов с Путиным может быть «ловушкой», в которую Москва пытается втянуть Европу. По ее словам, ключевым является не фигура переговорщика, а позиция, с которой ведется диалог, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

На встрече министров в Лимассоле обсуждалось, как усилить переговорные позиции ЕС. Подходы стран заметно различаются: Австрия поддерживает идею специального посланника, считая это полезным для защиты собственных интересов. Эстония, напротив, выступает резко против посреднической роли и призывает усиливать давление на Россию через новый пакет санкций, который станет уже 21-м по счету. Испания заявила, что решение о назначении посланника должно оставаться за Украиной и не является критически важным шагом.

Параллельно министры обсудили и перспективы Украины в ЕС. Президент Украины Владимир Зеленский в письме отверг предложенную Германией модель «ассоциированного» членства, не предполагающую полноценного вступления. Кая Каллас поддержала ускорение процесса евроинтеграции, при условии соблюдения всех процедур.

Литва настаивает на скорейшем открытии всех переговорных «кластеров» по вступлению Украины в ЕС, тогда как в Брюсселе надеются преодолеть блокировки, ранее наложенные Венгрией.

