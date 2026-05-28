«Местные жители включали в переводчиках белорусский язык» 28.05.2026, 12:44

Белорусы зимовали в Азии и рассказали о своем бюджете.

«Мы не так много зарабатываем, но, с другой стороны, хотим посмотреть на мир» — пожалуй, многим из нас близок такой подход. А наши сегодняшние герои решились это желание реализовать. Наталья и Евгений — из тех белорусов, что проводят зиму в теплых странах. Два года назад пара впервые побывала в Китае, а минувшей зимой бросила себе своеобразный вызов: у них было $5 тыс., большие планы на Азию и не было обратного билета. Что вышло из этого приключения и какую сумму получилось привезти обратно? Путешественники рассказывают, сколько потратили на жизнь на берегу Южно-Китайского моря за три месяца, пишет Onliner.

Лететь из Москвы в три раза дешевле

У организованных туров есть свои преимущества, но Наталья и Евгений собирались жить в Азии несколько месяцев, да еще и в разных государствах. Логичнее (и выгоднее) оказалось устроить все самостоятельно. Началось путешествие, конечно, с перелета. Билеты в одну сторону на человека стоили $220 (около 600 белорусских рублей). Летели из Москвы, поэтому прибавим еще $50 (140 рублей) на одного за трансфер до Москвы.

— Вылет из Беларуси обошелся бы в $550—700 (1500—1900 рублей) на человека. А мы, на самом деле, любим путешествовать с пересадками, потому что иногда получается взглянуть на еще один город по маршруту. Дальше даже будем планировать такие рейсы, чтобы стыковка в Пекине или в любом другом городе была подольше. Вообще, китайские авиалинии бесподобны, — рассказывают спутники.

И в Китае, и во Вьетнаме для белорусов действует безвизовый режим до 30 дней. Сразу скажем, что во Вьетнаме Евгений и Наталья намеревались прожить подольше, и виза была необходима. Делается она в электронном виде на сайте Департамента иммиграции Министерства общественной безопасности на 90 дней. По стоимости выходит $25 (около 70 рублей), если не покидать страну, и $50, если въездов и выездов будет несколько.

У пары есть друзья, которые уже третий год зимуют в Азии, — было у кого узнать все тонкости. Была и возможность уехать из Беларуси на несколько месяцев: Евгений владеет кафе, которые зимой требуют не так много внимания, а Наталья отучилась на турагента онлайн и тоже смогла работать удаленно.

— Турагенты онлайн работают удаленно по договору подряда. Фирма платит за турагента налоги, клиенты платят напрямую туроператору. Фактически работать можно откуда угодно, лишь бы был интернет. А мне вдвойне увлекательно отправлять людей туда, где я была сама.

«Понаехавшие» взвинтили цены на жилплощадь?

Сперва в Китае Наталья и Евгений поселились в апартаментах с друзьями — еще одной парой. Жилье на четверых обошлось в $50—60 в сутки (около $300, или чуть больше 800 рублей, на пять-шесть дней). И это, пожалуй, самые крупные расходы за все трехмесячное путешествие.

— Это были очень хорошие трехкомнатные апартаменты, со всей техникой, с кухней, с видом на море. До моря две-три минуты от каждого апартамента.

Когда друзья наших героев улетели, пара переехала в отель попроще, но тоже в пяти минутах от моря. Номер стоил $20—22 в сутки (примерно 50 рублей). Говорят, жили скромно, но очень душевно. В доказательство китайского гостеприимства Евгений вспоминает такой случай: хозяин отеля лично отвез мужчину на мопеде к своему другу в кафе, чтобы тот подогрел гостю утку по-пекински в микроволновке.

— Традиционно сложилось так, что микроволновки крайне редко встречаются на китайских кухнях, как и кастрюли. Есть пароварки. Вообще, приготовление еды на пару — самый распространенный в Китае способ. В пароварку нужно налить воду, закипятить, положить ситечко, сверху положить утку, накрыть крышкой, и она подогреется через 15 минут.

Даже незнание английского не помеха такому отношению к туристам. Никто из повстречавшихся китайцев, рассказывают белорусы, на нем не говорит. Где находится наша страна, тоже приходится объяснять на пальцах.

Зато местные жители, узнав, откуда пара, включали в переводчиках белорусский язык, так что услышать «Пачакайце, калi ласка, хвiлiначку» в Санье — обычное дело.

Для поездки в Китай путешественники советуют заранее установить приложение Alipay и привязать банковскую карту. О том, какие могут быть комиссии при платежах и снятии наличных за рубежом, мы недавно писали.

В этом же приложении можно заказать такси, купить билеты в национальные парки, воспользоваться переводчиком. В общем, уверяет Евгений, если есть интернет, наличные иметь не обязательно. Никаких проблем с оплатой чего бы то ни было в Китае не возникает.

— А вот во Вьетнам все-таки лучше брать доллары, причем сотки и именно синие (нового образца. — Прим. Onlíner). На них самый хороший обменный курс — процентов на пять выгоднее, чем за $50. Менять их лучше в ювелирных лавках. Курс там колеблется, как у нас в обменниках, может поменяться несколько раз за день.

Ночной перелет из Саньи через Гуанчжоу в Нячанг обошелся паре в $106 (около 290 рублей) на каждого. Прилетев во Вьетнам, Евгений и Наталья первые пять дней жили в отеле за $8 в сутки (примерно 22 рубля). Отель хоть и расположен на первой береговой линии, но довольно скромный. Чуть дальше от моря «три звезды» можно снять за $15 (и это уже с завтраками).

— Хотя надо ли? Вьетнамцы очень рано просыпаются, завтрак обычно заканчивается в девять, так что если хочется выспаться, то приходится идти уже на остатки, — вспоминают путешественники.

Потом пара переехала в квартиру. Поисками жилплощади занялись заранее, еще в Китае, подписавшись на группу по сдаче жилья и связавшись с человеком, выступавшим в роли «риелтора». Условия такие: если квартира стоит меньше 10 млн донгов (около 1000 рублей), «риелтор» берет комиссию около $30.

— В Европе, например, в Италии квартира стоит $150 в сутки (более 400 рублей). Во Вьетнаме квартира с балконом в пяти минутах от моря обошлась нам ровно в 10 млн донгов (1000 рублей) в месяц. В феврале–марте, начале апреля температура была 27—28 градусов, ночью — 22, мы почти не пользовались кондиционером. Электричество обошлось в 50 наших рублей в месяц.

Наши герои выбрали квартиру с двумя спальнями, потому что к ним в гости приезжали друзья, дети. А так можно было снять квартиру за 7 млн, даже за 4 млн, если ездить на море на мопеде. В общем, уверяет Евгений, жилье недорогое.

— Хотя все экспаты за голову хватаются, что «понаехавшие» взвинтили цены. А для нас стоимость была вполне доступной. Я за квартиру в Минске плачу в полтора раза больше, чем там, на море.

К слову, пара отмечает, что переводить вьетнамские донги в наши рубли очень удобно: 50 тыс. донгов — примерно 5 наших рублей. Курс китайского юаня — плюс-минус половина нашего рубля для счета в уме.

Неработающие VPN и летающий 5G — как быть на связи

Чаще всего, делится наблюдениями Евгений, белорусские туристы отдыхают в Китае в бухте Дадунхай. Там большое русское сообщество (есть даже наши родные вилки!), и в местных магазинчиках можно купить сим-карту с интернетом. 15 гигабайт, по словам пары, стоили около 120 юаней (около 50 рублей).

— На самом деле, Китай заблокировал все.

Вам говорят: в отеле есть интернет. Он-то есть, но выйти вы никуда не можете, ни в мессенджерах попереписываться, ни в соцсетях, — предупреждают путешественники.

Поэтому сим-карту с лимитированным интернетом используют, выбрасывают, покупают новую — и так по кругу. Еще один рабочий вариант — eSIM. Ни один из десятка VPN, которыми запаслась пара, запустить в этом году не удалось.

В отличие от Поднебесной, во Вьетнаме никаких вопросов по связи у иностранцев не возникает: сим-карту можно купить чуть ли на не любом углу. Единственный нюанс — она действует только в городе, где куплена. Интернет, по ощущениям Натальи и Евгения, «слабенький». Впрочем, для туриста с десятидневным туром хватит с лихвой, а вот для работы этого недостаточно.

— Мы останавливались на два месяца, поэтому просто взяли паспорта и пошли во «Вьетком». Первое подключение на месяц — 30 рублей на наши деньги, потом можно продлить — уже будет 15. 5G быстрый, лучше, чем у нас, летает, нет никаких ограничений. Для удаленщиков никаких вопросов — работай себе сколько угодно.

«Хотелось картошечки, помидоров со сметаной»

По большей части Наталья и Евгений ели вне дома. Говорят, стандартный ужин в обычном кафе Вьетнама (не ресторан) обойдется рублей в 20, самый дорогой — в $10 (чуть меньше 30 рублей). Идти за ним нужно в так называемый буфет, где без ограничений предлагают креветок, крабов, раков и прочих морских гадов. Доплатить нужно только за лобстера.

— Чтобы понять вьетнамскую еду, нужно прямо в первый же день идти ужинать в буфет. Потому что приходишь в кафе, а там в меню 200 блюд — из змеи, черепахи, лягушки.

А может, тебе не понравится лягушки или не захочешь есть змею? Проще в первый день заплатить за буфет и попробовать все.

Безусловно, во Вьетнаме можно найти и рекомендуемые «Мишленом» рестораны, и рестораны со звездой — они будут дороже, но наши герои не видели в этой затее смысла и прекрасно питались в кафешках с большими порциями. А когда хотелось «картошечки, и мяса пожарить по-белорусски, и помидоров с луком и сметаной», готовили дома.

— В магазинах картофель стоит дороже, чем у нас, потому что он там не растет, его привозят. Мясо стоит почти как у нас. Проблема — продукты наподобие сметаны. Вот ее сложно найти, и эта маленькая баночка невкусной сметаны будет стоить в районе 10 рублей… А больше всего нам не хватало нашей копченой колбасы.

Международные права за 2 базовые — обязательны

В Китае Наталья и Евгений брали напрокат электрический мопед. Китайцы называют его велосипедом, и передвигаться на нем нужно по правилам для велосипеда — по тротуарам и велодорожкам. В зависимости от бухты мопед с зарядкой на 70 километров стоит от 30 до 50 юаней в день (12—20 рублей).

— Часто в отелях есть необходимая инфраструктура для зарядки, внизу имеются розетки с табличкой, что для постояльцев зарядка бесплатная. Мы жили в четырех бухтах, а побывали в пяти, и каждый раз на мопеде объезжали окрестности — 30 километров в одну сторону, 40 в другую. Все достопримечательности посмотрели именно на мопеде.

Во Вьетнаме Наталья и Евгений пересели на скутер. Удачный экземпляр обошелся в $70 (менее 200 рублей), заправляли раз в неделю полутора литрами бензина, и этого хватало на 100 километров. На двух колесах доступны и водопады, и пляжи, и невысокие горы.

На скутерах передвигается практически весь Вьетнам, и поначалу белорусу в этом упорядоченном хаосе может быть «страшновато», признается Евгений. Но буквально через полчаса получается влиться в поток и привыкнуть к особенностями местного движения. Во время их путешествия все ездили без прав, говорят собеседники.

— Но мы читаем вьетнамские паблики и знаем, что сейчас из-за нескольких инцидентов с русскоязычными там очень усилили контроль именно за белокожим населением. Часто и мопеды изымают, и штрафы дают по $300 (больше 800 рублей) за езду без прав. Наши права там недействительны, нужны международные — делаются за три дня. Госпошлина — 2 базовые. И тогда к вам нет никаких вопросов, пожалуйста, ездите сколько угодно, лишь бы не выпившим.

Что касается экскурсий, пара рекомендует выбирать их в местных группах экспатов. Несколько человек арендуют автобус, кто-то исполняет функции гида. Турист самостоятельно оплачивает отели и питание, группа сбрасывается на бензин.

— Больше они ничего не берут и ничего на этом не зарабатывают. Но у них получается самое интересное путешествие. В отеле гиды предлагают те же путевки, только в два раза дороже.

1,5 тыс. белорусских рублей за медицинскую страховку

Медицинские центры Вьетнама славятся чистотой и разнообразием услуг. В Китай многие едут за традиционной медициной. К счастью, нашим героям не пришлось посещать клиники, но медицинскую страховку Наталья и Евгений, конечно, покупали. Правда, говорят они, перед выездом этот момент как-то упустили, пришлось оформлять документ буквально за два дня до вылета.

— Страховка на две страны на длительный срок у некоторых агентов очень дорогая, доходит до $500 (около 1400 рублей). Но одна компания сделала нам на двоих страховки примерно за $120. В будущем нужно уделять этому вопросу больше времени, — подводит итоги Евгений. — Отдельно хочу сказать про вьетнамский массаж. Часовой массаж всего тела стоит 20 рублей на наши деньги.

Не воспользоваться этой «халявой» — просто преступление.

Риски горящих туров и доплаты за билет

Не по теме, но, пользуясь случаем, не можем не спросить у Натальи о ситуации, когда за предварительно забронированные туры просят доплатить. На этот случай у турагента есть совет: по возможности оплачивать тур сразу, тогда никаких плюс $40 или $120 быть уже не может.

В целом же девушка прогнозирует дальнейший рост популярности азиатского направления.

— К Египту, Турции, ОАЭ мы привыкли. Эти направления и будут популярны, но сейчас благодаря покупке «Белавиа» трех дальнемагистральных самолетов открылись новые интересные маршруты. Теперь можно летать и на Фукуок, и в Нячанг, и в Санью, и на Шри-Ланку, и в Таиланд. Тем более, у нас люди очень любят летать из Минска, — добавляет Евгений.

Наталья, в свою очередь, добавляет: и из Минска можно улететь подешевле, если речь идет о горящих турах. Буквально на днях предлагали тур во Вьетнам за $1500 (около 4000 рублей) на двоих с завтраками.

— В этом случае нужно понимать, что либо ты вообще можешь не улететь в отпуск, но можешь улететь дешево. Когда мы собирались, в Нячанге случилось наводнение. Многие туристы отказались от туров, и можно было улететь за $900, если вникнуть, что там уже все в порядке.

Даже буслы возвращаются домой

— Как по мне, Вьетнам — рай для удаленщиков. Там очень удобно и комфортно. Криминальная обстановка спокойная, но из рюкзака на пляже могут вытащить телефон (это в Китае можно телефоном полотенце прижать, чтобы ветром не унесло, и не волноваться). Во Вьетнаме нужно быть осторожнее, — предупреждает Евгений.

Рай не рай, а оставаться жить в Азии белорусы все-таки не намеревались. Четкой даты отъезда у Натальи и Евгения не было, все решила хорошая цена на авиабилеты — на этот раз напрямую в Минск.

Что же дальше? Не приелась ли Наталье и Евгению азиатская экзотика? Однозначно нет. Белорусы не успели посетить Таиланд, хотят побывать в Малайзии. Друзья пары на Филиппинах рассказали, что там жизнь еще дешевле, чем во Вьетнаме (правда, на Филиппины нужна виза, для получения которой обязательно иметь билет).

Наталья и Евгений признаются: в Беларуси в среднем они тратят больше, чем на берегах Южно-Китайского моря, а ведь жили без шика, вполне комфортно, на привычном уровне.

— Мы ведь как летели: насобирали примерно три средние зарплаты по Минску и не понимали, на сколько хватит. Меньше потратим — дольше пробудем. Брали $5 тыс. и $1 тыс. привезли назад: путешествие на три месяца обошлось в $4 тыс. с хвостиком. Иногда люди в Турцию едут за эти же деньги. Если хорошо разобраться в этом направлении, то путешествовать можно довольно бюджетно. На среднюю зарплату — вполне.

