Заменит ли ИИ людей на рабочих местах?1
- 28.05.2026, 11:40
Мы переживаем новую промышленную революцию.
Исследователя заинтересовал рост опасений по поводу сокращения рабочих мест после распространения ИИ. Чжу предложил посмотреть на искусственный интеллект не как на средство повышения производительности труда, а как на технологию, которая меняет способы принятия решений, пишет «Нож».
«Мы переживаем новую промышленную революцию. Некоторые профессии исчезнут, но появятся новые формы занятости и совершенно новые отрасли, связанные с инфраструктурой ИИ, центрами обработки данных и цифровыми сервисами», — поясняет Чжу.
Автор проанализировал результаты опроса 395 специалистов из США. Все респонденты так или иначе использовали ИИ в своей работе. Чжу детально изучил, как ChatGPT и Gemini изменили рабочие процессы повлияли на сотрудников.
Согласно результатам исследования, работники, которые излишне доверяют ИИ, часто терпели неудачу при выполнении задач. Те же, кто лучше верифицирует информацию, используют технологии с умом. По словам Чжэ Чжу, скоро знатоки ИИ будут гораздо конкурентоспособнее остальных специалистов.
«Как отметил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, людей заменяет не просто искусственный интеллект, а те, кто научился использовать генеративный ИИ для более эффективной работы. Те, кто более позитивно относится к генеративному ИИ, лучше вовлечены в свою работу и легче адаптируются к ней», — отмечает Чжэ Чжу.