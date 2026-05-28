Заменит ли ИИ людей на рабочих местах? 1 28.05.2026, 11:40

Изображение: guptadeepak.com

Мы переживаем новую промышленную революцию.

Исследователя заинтересовал рост опасений по поводу сокращения рабочих мест после распространения ИИ. Чжу предложил посмотреть на искусственный интеллект не как на средство повышения производительности труда, а как на технологию, которая меняет способы принятия решений, пишет «Нож».

«Мы переживаем новую промышленную революцию. Некоторые профессии исчезнут, но появятся новые формы занятости и совершенно новые отрасли, связанные с инфраструктурой ИИ, центрами обработки данных и цифровыми сервисами», — поясняет Чжу.

Автор проанализировал результаты опроса 395 специалистов из США. Все респонденты так или иначе использовали ИИ в своей работе. Чжу детально изучил, как ChatGPT и Gemini изменили рабочие процессы повлияли на сотрудников.

Согласно результатам исследования, работники, которые излишне доверяют ИИ, часто терпели неудачу при выполнении задач. Те же, кто лучше верифицирует информацию, используют технологии с умом. По словам Чжэ Чжу, скоро знатоки ИИ будут гораздо конкурентоспособнее остальных специалистов.

«Как отметил генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг, людей заменяет не просто искусственный интеллект, а те, кто научился использовать генеративный ИИ для более эффективной работы. Те, кто более позитивно относится к генеративному ИИ, лучше вовлечены в свою работу и легче адаптируются к ней», — отмечает Чжэ Чжу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com