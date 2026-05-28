Минчанка пришла на помощь женщине, на которую напал сожитель 3 28.05.2026, 11:27

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / FOTODOM

В одном из общежитий Минска женщина позвала на помощь во время конфликта с сожителем. После звонка соседки в милицию мужчину задержали, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в общежитии Советского района столицы. Соседка услышала крики из комнаты и обратилась в милицию, опасаясь, что женщине угрожает серьезная опасность.

Прибывший наряд задержал 33-летнего курьера одной из минских компаний. Как выяснилось, к нему в гости пришла сожительница.

По словам женщины, на протяжении недели мужчина во время встреч устраивал скандалы, применял силу, хватал ее и толкал о мебель, одновременно угрожая расправой. В очередной конфликт она не выдержала и начала громко звать на помощь.

После проверки в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством.

