В Беларуси пошли первые грибы
- 28.05.2026, 11:12
Сезон открыт.
Жительница Колодищей уже в мае обнаружила первый подберезовик прямо на собственном участке. Гриб нашли после покоса травы в старой части агрогородка, а спустя несколько дней еще одной находкой поделился другой местный житель, пишет «Прысталічча».
Подберезовик прятался в траве. Первый гриб в этом сезоне обнаружили после покоса. «Тадааам!!! Сезон грибов открыт!!» — подписала снимок женщина в одном из местных чатов.
Другие засомневались, что фото сделано в этом году. Но колодищанка подтвердила: гриб найден в старой части агрогородка.
Через несколько дней фото поделился еще один любитель тихой охоты. На этот раз трофей добыт на улице Минской.
Еще в середине апреля жительница Михановичей присылали в редакцию фото сморчков и сморчковой шапочки. Эти грибы относятся к категории условно-съедобных: в сыром виде они содержат токсичные вещества, которые разрушаются при нагревании.
В мае жительница Прилук обнаружила в лесу трутовик серно-желтый — съедобный гриб, который растет на лиственных деревьях. Собрать удалось целых 2,5 кг.
Также ей попадался трутовик чешуйчатый, изветный также как пестрец или заячник. Этот съедобный гриб растет не только на живых, но и мертвых широколиственных деревьях, таких как вяз, клен, ива.