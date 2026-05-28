В Беларуси пошли первые грибы 28.05.2026, 11:12

1,104

Фото: тгк "Форум Колодищи Инфо", читателя, Инстаграм

Сезон открыт.

Жительница Колодищей уже в мае обнаружила первый подберезовик прямо на собственном участке. Гриб нашли после покоса травы в старой части агрогородка, а спустя несколько дней еще одной находкой поделился другой местный житель, пишет «Прысталічча».

Подберезовик прятался в траве. Первый гриб в этом сезоне обнаружили после покоса. «Тадааам!!! Сезон грибов открыт!!» — подписала снимок женщина в одном из местных чатов.

Фото: pristalica.by

Другие засомневались, что фото сделано в этом году. Но колодищанка подтвердила: гриб найден в старой части агрогородка.

Через несколько дней фото поделился еще один любитель тихой охоты. На этот раз трофей добыт на улице Минской.

Еще в середине апреля жительница Михановичей присылали в редакцию фото сморчков и сморчковой шапочки. Эти грибы относятся к категории условно-съедобных: в сыром виде они содержат токсичные вещества, которые разрушаются при нагревании.

Фото: pristalica.by

В мае жительница Прилук обнаружила в лесу трутовик серно-желтый — съедобный гриб, который растет на лиственных деревьях. Собрать удалось целых 2,5 кг.

Фото: pristalica.by

Также ей попадался трутовик чешуйчатый, изветный также как пестрец или заячник. Этот съедобный гриб растет не только на живых, но и мертвых широколиственных деревьях, таких как вяз, клен, ива.

Фото: pristalica.by

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com