Вольфович внезапно прозрел 3 Telegram-канал «Письма к дочери»

28.05.2026, 10:53

Александр Вольфович

Фото: Wikipedia

Украинские дроны хорошо сбивать в телевизоре, пока они никуда не целятся.

На днях секретарь Вольфович заметил, что украинские дроны залетают в Беларусь. И некоторые не просто так залетают, а специально целятся секретарю Вольфовичу в пограничную инфраструктуру.

Ни одна пограничная инфраструктура, правда, не пострадала. Но это не потому, что дроны плохо целились, а потому, что их хорошо сбивали.

Но я сейчас не о том, как белорусское ПВО сбивает дроны в телевизоре секретарем Вольфовичем. Большое дело, да? Они в телевизоре и не такое сбивали. Хоть секретарем Вольфовичем, хоть генералом Хрениным.

Я хочу сказать, что годами секретарь Вольфович вообще никаких дронов не замечал, потому что у секретаря Вольфовича было мирное небо над головой. И вот внезапно он заметил сразу 116 штук за одну неделю. Согласись — это удивительное прозрение.

Поэтому умные люди из Института изучения войны считают, что секретарь Вольфович прозрел не просто так, а со смыслом. А смысл в том, чтобы оправдать будущие удары по Украине с белорусской территории.

Потому что Путину нужен какой-нибудь прорыв в войне, а прорывать больше негде. Да и нечем. А если начать опять стрелять с белорусской территории, то может где-нибудь и прорвет.

А оно же действительно прорвет. И я понимаю, что у Путина могут быть иллюзии по поводу того, куда конкретно оно прорвет. Или Путину все равно, потому что он думает, что кому прорвет, пускай тот и переживает. Но я немножко не понимаю секретаря Вольфовича. Потому что секретарь Вольфович же все знает про свою боеспособность. Он ее лично недавно проверял.

Ты знаешь, я в современных стратегиях и тактиках не разбираюсь, но умные люди, которые изучают войну, говорят, что в своем текущем состоянии беларуская армия не может воевать чисто технические. Даже три дня.

А я уже не говорю про умения и навыки. Вчера в телевизоре показали, как красауцы умеют ложиться под вражеские танки. То есть, в случае чего красауцы могут сниматься в кино про войну и немцев. Или выступать в цирке. Но моих знаний в стратегиях и тактиках не хватает, чтобы понять, как навык ложиться под вражеские танки поможет красауцам против украинских дронов.

Короче, умные люди говорят, что для того, чтобы армии хватило на три дня, ей надо провести мобилизацию. Но если провести мобилизацию и раздать белорусам оружие, то секретарь Вольфович же знает, что никто не пойдет воевать в такую даль. И что тогда даже генерала Хренина не хватит, чтобы защитить снова Стеллу.

Опять же, украинские дроны хорошо сбивать в телевизоре, пока они никуда не целятся. А чем ты их будешь сбивать, когда они прицелятся? Пуговицами из «Орешника»?

Я, конечно, понимаю, что секретарю Вольфовичу ради большой цели никакого завода в Мозыре не жалко. Но что будет, если эти дроны прицелятся по местам дислокации секретаря Вольфовича?

Конечно, умные люди из Института изучения войны могли и погорячиться. Может быть секретарь Вольфович ничего такого и не имел в виду. Белорусские генералы все время говорят про невидимую угрозу, вот и секретарь Вольфович сказал. Сначала сказал, а потом… все равно не подумал.

Ну так думать надо, что говоришь. Особенно если ты государственный секретарь, а не поросячий хвостик. Потому что нынче такие времена, когда каждое ваше слово может быть использовано против вас.

Хотя белорусским генералам к такому трудно, конечно, привыкнуть. Потому что белорусские генералы привыкли, что они в принципе ни за что не отвечают, но особенно не отвечают за свои слова.

