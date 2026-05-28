28 мая 2026, четверг, 12:09
Британская разведка озвучила шокирующую цифру потерь россиян

  28.05.2026, 10:48
Аналитики называли эту информацию «беспрецедентной».

Российская армия потеряла за всю войну в Украине только убитыми почти 500 000 человек, заявила Энн Кист‑Батлер, директор Центра правительственной связи Великобритании GCHQ (Government Communications Headquarters). «Путин откатывается назад на поле боя, причем новые разведывательные данные показывают, что с начала конфликта было убито уже почти полмиллиона российских солдат», — заявила она, сообщает Sky News.

Как отмечает The Guardian, это первый случай, когда высокопоставленный британский чиновник подтвердил оценку потерь России в Украине, сделанную Великобританией на пятом году агрессии. Ранее западные аналитики оценивали число погибших на войне российских солдат и офицеров в 325 000 человек. В частности, такие подсчеты по состоянию на январь 2026 года приводил вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Общие же потери ВС РФ в Украине, по его данным, достигли 1,198 млн человек.

Аналитики CSIS называли эти цифры «беспрецедентными», подчеркивая, что ни одна из ведущих стран не несла таких потерь после Второй мировой войны.

