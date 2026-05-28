Появились подробности встречи Зеленского и Порошенко

Появились подробности встречи Зеленского и Порошенко1
- 28.05.2026, 11:31
Президент Украины встретился с одним из лидеров оппозиции.
Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что руководитель партии Петр ПорошенкоБ/иЮ и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи 26 мая обсудили «вопросы войны и мира» и взаимодействие между ветвями власти. Об этом Геращенко заявила в эфире телеканала «Киев», пишет New Voice.
По ее словам, разговор длился почти два часа — дольше всех встреч президента с парламентскими лидерами.
«Речь шла о вопросах войны и мира, о вопросах взаимодействия между ветвями власти… Мы приветствуем начало этого диалога», — сказала Геращенко.
Определенные детали этого диалога, который, по словам нардепа, «не был простым, учитывая непростые взаимоотношения между Порошенко и Зеленским», остаются закрытыми.