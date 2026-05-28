Появились подробности встречи Зеленского и Порошенко 1 28.05.2026, 11:31

2,386

Владимир Зеленский

Президент Украины встретился с одним из лидеров оппозиции.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что руководитель партии Петр ПорошенкоБ/иЮ и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи 26 мая обсудили «вопросы войны и мира» и взаимодействие между ветвями власти. Об этом Геращенко заявила в эфире телеканала «Киев», пишет New Voice.

По ее словам, разговор длился почти два часа — дольше всех встреч президента с парламентскими лидерами.

«Речь шла о вопросах войны и мира, о вопросах взаимодействия между ветвями власти… Мы приветствуем начало этого диалога», — сказала Геращенко.

Определенные детали этого диалога, который, по словам нардепа, «не был простым, учитывая непростые взаимоотношения между Порошенко и Зеленским», остаются закрытыми.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com