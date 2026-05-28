28 мая 2026, четверг, 12:10
Россияне, взятые в плен ВСУ, рассказали о «дроновой мясорубке»

  • 28.05.2026, 11:15
Многие из них не видели украинских солдат — только БПЛА и взрывы.

Британская газета The Telegraph опубликовала репортаж из лагеря для российских военнопленных на западе Украины. Журналист поговорил с десятками солдат, многие из которых признались, что пошли на фронт не из-за идеологии, а чтобы сбежать от бедности, тюрьмы или безысходности (перевод — сайт Charter97.org).

В столовой лагеря — тишина, тяжелый запах сырой одежды и одинаковые фразы благодарности на украинском языке, который многие россияне даже не понимают. Большинство пленных избегают разговоров, но некоторые все же рассказывают о фронте.

19-летний Андрей признался, что за все время на передовой почти не видел украинских солдат.

«Это были только дроны и взрывы», — говорит он. После удара украинского дрона парень лежал раненый в окопе и провел рядом с украинскими военными больше двух месяцев. По его словам, один из бойцов относился к нему жестоко, но остальные приносили еду и сигареты.

Другой пленный, 22-летний Крис, ожидал «обычной войны с автоматами», но вместо этого столкнулся с постоянными атаками беспилотников. Он говорит, что хотел бы уйти из армии, но не верит, что у него вообще есть выбор.

Многие пленные повторяют одну и ту же мысль — решения принимают «наверху», а обычные солдаты ничего не решают. Азербайджанец Шакма, воевавший на стороне России, заявил, что война стала результатом борьбы крупных держав, а не выбора простых людей.

Особое впечатление на журналиста произвел бывший украинский военнопленный Евгений, переживший пытки в российской тюрьме. После обмена он написал книгу о плене и признался, что война полностью изменила его отношение к россиянам.

«Раньше я считал себя гуманистом. Теперь — кроме русских», — говорит он.

Сегодня Евгений работает таксистом во Львове и старается жить обычной жизнью. По его словам, в плену он каждое утро повторял одну фразу: «Никаких ожиданий».

