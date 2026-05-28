«Ни одна моя поездка не стоила дороже $1000» 28.05.2026, 12:05

Белорусы рассказали, как планировать путешествия без турагентов.

Найти дешевый билет у Ryanair и спонтанно слетать на недельку в Барселону/Рим/Париж — такими самостоятельными поездками сегодня вряд ли кого-то удивишь. Маршруты посложнее (с транзитными рейсами, постоянной сменой локаций и арендой авто) требуют уже гораздо более тщательной подготовки и, будем честны, определенных навыков. В Onliner выбрали двух «народных экспертов» среди самостоятельных путешественников.

Самостоятельно и очень бюджетно: лайфхаки от Виктора

Виктор Гольмант позволяет себе путешествовать по пять-шесть раз в году, при этом никогда не тратит на поездку больше $1000, даже если это, к примеру, очень далекая Камчатка. Туда-обратно они с другом умудрились слетать всего за $375 — для такого дальнего перелета это что-то почти нереальное.

Вообще, в копилке у Виктора уже много небанальных маршрутов: большой круг с палатками по Исландии («это как другая планета»), 180 километров вокруг Монблана (Швейцария, Франция, Италия), трекинг по югу Португалии и острову Мадейра, насыщенный трип по Индии, после которой все другие азиатские страны кажутся скучными. В любимой многими Турции Виктор тоже был: однажды сплавлялся на каяках вдоль моря, а в другой раз проехал с друзьями на велосипедах около 700 километров.

Строгий подсчет посещенным странам парень не ведет — навскидку их было «от 30 до 40». Однажды в поездке по Европе Виктор зацепил 11 стран за 7 дней, а иногда 10 дней может исследовать пешком один небольшой горный регион или возвращаться в одну и ту же страну по несколько раз. Тут все зависит от настроения — путешествовать «для галочки» ему неинтересно.

На вопрос, когда в последний раз минчанин покупал готовый турпакет, он пожимает плечами: «Кажется, никогда». Путешествует чаще всего с друзьями: среди них много таких же трэвел-маньяков, как и он. Есть даже организатор авторских туров, который всегда рад подсказать идеальный маршрут. В спонтанную поездку Виктор может сорваться один, а в последнее время все чаще путешествует с женой. Неизменным остается правило — не тратить на впечатления больших денег. Если можно сэкономить — надо экономить, поэтому и получается ездить так часто.

Авиабилеты

А теперь перейдем к конкретным лайфхакам. Традиционно все начинается с покупки билетов. И тут Виктор удивляет: в последнее время он редко мониторит сайты лоукостеров — хорошо известных белорусам авиакомпаний Ryanair и Wizz Air.

— Они стали не особо дешевыми. Вместо того чтобы лететь лоукостером, за эти же деньги, а то и еще дешевле можно купить билеты от нормальной авиакомпании, только с пересадкой. Например, на Мадейру (небольшой португальский остров в Атлантическом океане. — Прим. Onlíner) я нашел самый оптимальный вариант из Вильнюса от Lufthansa c 6-часовой пересадкой в Цюрихе. Вышел, сел за 5 евро в поезд, погулял по городу и назад вернулся. И в итоге за билеты туда-обратно мы заплатили 370 евро, а бонусом получили еще и прогулку по Швейцарии. Прямой рейс лоукостером стоил дороже.

Предложения Виктор мониторит на сайте Skyscanner и покупает билеты, конечно, не сразу. Нужно выждать время и убедиться, что это действительно самый выгодный вариант. Чем ближе дата поездки, тем билеты, как правило, дороже, поэтому ждать до последнего — плохая стратегия. Обычно парень покупает билеты минимум за месяц. В тот же Петропавловск-Камчатский словил акционное предложение за полгода — в декабре покупал билеты на август.

Если говорить про вылеты в Европу, то здесь Виктор однозначно за рейсы из Вильнюса, пусть даже с пересадкой. В Варшаву ехать дольше, больше шансов застрять на границе, аэропорты расположены дальше от центра города — в общем, минусов гораздо больше, чем плюсов.

Опцией покупки багажа Виктор с женой не пользуются никогда. Зачем тратить условные 60 евро, если все необходимое помещается в рюкзаке?

— Ни при каких обстоятельствах (пожалуй, кроме Камчатки) мой рюкзак не должен весить более 8 кг, иначе можно стать его заложником во время трекинга. Все, что мне нужно, прекрасно помещается. Современные палатки весят не больше 1,6 кг, набор одежды беру базовый, чтобы не таскать лишнее. Проще взять с собой пару капсул для стирки и все постирать в поездке. А если что-то забыл, всегда можно докупить.

Жилье

С жильем все стандартно — почти все бронирования Виктор делает через Booking.

— У меня там высшая категория, которая дает хорошие скидки. Конечно, есть проблема с оплатой белорусскими карточками. Раньше я платил через Paypal, сейчас бронирую жилье с карточки друга из Казахстана.

Когда Виктор путешествует один или с друзьями, обходится самой обычной койкой в хостеле — по 15 евро за ночь. У жены запросы чуть выше — обязательно нужна собственная ванная. Такие варианты в Европе паре удается находить в среднем по 50 евро за ночь. И тут сэкономить часто получается благодаря машине: много хороших предложений могут быть на расстоянии от моря или интересных мест. Проехать лишние 15 минут обычно не составляет проблем.

— Например, мы сейчас смотрели озеро Комо (недалеко от Милана). И вот ты открываешь карту, чтобы снять жилье, и видишь: в городках, где есть какие-то вокзалы и магазины, жилье дорогое. А на противоположной стороне озера, куда кроме как на машине ты никак не доберешься, оно в два раза дешевле.

Транспорт

В большинстве поездок Виктор берет в аренду машину. Говорит, что она начинает окупать себя еще в первый день, когда он добирается из аэропорта в гостиницу. Такси может стоить 30—50 евро, а сутки аренды — 30. Исключение — чисто городские поездки, когда из-за парковок и пробок машина становится обузой. А если цель — смотреть природу, без нее не обойтись.

— Машины обычно ищу на агрегаторах (carjet.com или региональные). Самое главное — смотреть, какой там залог. Если ты видишь, что машина сдается в аренду на неделю за 25 евро, а залог за нее 2,5 тысячи евро, сразу понятно, что эта бизнес-схема работает как-то не так и наверняка они захотят потом к чему-нибудь придраться. Я обычно ставлю в фильтре залог до 250 евро. Адекватная цена за сутки аренды — около 30 евро. Беру всегда минимальный тариф, без страховки, и никогда у меня не было никаких проблем с возвратом машин.

Бронирует авто Виктор обычной белорусской карточкой. Во время поездок старается избегать платных автобанов и тоннелей, но получается не всегда. Однажды пытался проехать с фильтром «бесплатные дороги» из Австрии в Венгрию. В итоге потратил кучу времени и нервов — зря.

— Тут, конечно, вопрос цены и многое от страны зависит. Если у тебя есть время и ты находишься где-нибудь во Франции, то сэкономить можно. Но если виньетка стоит 10 евро, лучше заплатить и не париться, с ветерком поехать по автобанам.

Еще один плюс от аренды машины — возможность заехать в ресторан с хорошим рейтингом в какой-нибудь глуши.

— Мы как-то ехали из Порту в Лиссабон — и за 25 евро на двоих просто объелись рыбой, напились вина и еще в эту стоимость кофе с десертом входил.

Кемпинги

Иногда путешествия Виктора представляют собой самый настоящий поход — тогда поиск ресторанов и бронь отелей в принципе выносится за скобки. Тут уже стоит выбор: останавливаться в кемпинге или нет. Их путешественники легко находят по карте, главным остается вопрос цены.

— 10 евро за человека в кемпинге я считаю нормальным, потому что за эти деньги можно и посидеть на скамеечке, и душ принять, и телефоны зарядить. За сервис надо платить. А если, допустим, мы останавливаемся в Швейцарии, видим грязный кемпинг, а стоит он по 25 франков с человека (то есть 30 евро за жилье в палатке), то, конечно, мы идем дальше. На нас, правда, как-то грозились в полицию заявить. Но я с трудом себе представляю такую ситуацию. Стемнело, ты поставил в лесу палатку, утром позавтракал и пошел дальше. Кто там тебя будет ночью искать?

Связь

Со связью все просто: в идеале покупать e-sim, это снимает множество проблем. Виктор рекомендует приложение Orange Flex — в стандартный пакет за 8,5 евро входит 75 ГБ по Польше и 12 ГБ по всему Евросоюзу — этого обычно хватает на 2-недельную поездку.

О чем еще важно позаботиться в самостоятельных поездках? Пожалуй, просто быть готовым к форс-мажорам и уметь их разруливать. Виктор вспоминает, что однажды по ошибке забронировал «женский хостел» — пришлось срочно искать другой вариант. Бывало, что приезжал в аэропорт впритык и опаздывал на рейс. В таких случаях важно набраться смелости и пройти контроль вне очереди, объяснив другим пассажирам ситуацию. Мелкие «косяки» — норма для таких поездок, относиться к ним нужно философски.

Путешествуем самостоятельно с комфортом: лайфхаки от Марины

У Марины Зюликовой «стаж» самостоятельных поездок — более 12 лет. Начинала в студенческие времена с очень бюджетных поездок (подождать ранний вылет в аэропорту — это было нормой). Сейчас Марина путешествует с мужем и ребенком. Уровень дохода вырос, а с ним и траты на путешествия.

— Я очень быстро «распробовала» на вкус самостоятельные путешествия и настолько погрузилась во всю эту тему организации — от получения виз до перелетов, маршрутов и способов делать это бюджетно, что сначала это стало одним из главных хобби и в итоге переросло в блог «Собирай рюкзак» и мою основную деятельность, которой уже 9 лет (к блогу в Instagram добавился телеграм-канал).

Последние 6 лет для семьи Марины стали самыми насыщенными в плане путешествий. Белорусы открыли для себя Сербию, были в Албании, множество раз в Турции и даже получили там туристический ВНЖ и пожили почти 1,5 года, слетали в ОАЭ, Таиланд, Грецию, Германию. Два года назад у супругов родилась дочь, и семья уже успела слетать на месяц в Турцию, а в марте этого года вернулась с зимовки в Таиланде.

С детьми летать, конечно, сложнее, но в большинстве своем страхи молодых родителей преувеличены, считает Марина. Для себя самыми напряженными в плане организации она считает «бездетные путешествия» в период пандемии.

— Помню, как не спала всю ночь, готовя документы для тайской визы в 2022 году. Тогда их нужно было еще подавать в консульство (сейчас e-visa запрашивается онлайн). И в каждом пункте была какая-то заковырка из-за ковида: бронь специального одобренного отеля через определенный сайт, оплата ПЦР-тестов, какие-то QR-коды, которые также не присылали вовремя, и много чего еще. Но сложности нас не останавливали. В целом это было хорошее время для путешествий — дешево и мало людей.

Секрет насыщенных самостоятельных поездок — это, конечно, тщательная подготовка. Изучение достопримечательностей, схемы общественного транспорта, составление подробного плана — всем этим должен кто-то заниматься. Марина признается: 90% всех вопросов, связанных с путешествиями, решает она сама.

— Забавно, но мой муж даже не знает, как купить билет на самолет, не говоря уже о получении виз и почти всех остальных оргвопросах. Он просто этим никогда не занимался и детально не интересовался. Зато у него отлично получается буквально откапывать хорошее жилье и договариваться с владельцами на лучшие условия. Поэтому у нас каждый занимается тем, что умеет лучше всего.

Обычно я начинаю с видео на YouTube для общего впечатления о локациях, очень информативны влоги экспатов и иммигрантов. Параллельно ищу путеводители и статьи, профильные каналы в Telegram, изучаю все места и активности, которые интересно было бы посетить. Иногда покупаю готовые гайды, если нахожу интересных авторов. И огромнейший пласт информации — в англоязычном Гугле.

В целом я постоянно и много читаю про разные страны и локации (даже если они лично для меня в данный момент неактуальны), поэтому сложно назвать направление, по которому у меня не было бы костяка с базой для организации поездки.

Авиабилеты

Теперь самое интересное: как находить выгодные билеты? Марина подбирает рейсы как через поисковики авиабилетов типа Aviasales или Skyscanner (в последнем, кстати, не будет рейсов в/из России), так и собирает маршрут вручную (то есть изучает полетные программы конкретных авиакомпаний). Это более сложный и не всем нужный вариант.

— Поисковики не продают билеты, а только дают информацию по рейсам под ваш запрос (откуда, куда, когда), Купить же их дешевле всего чаще предлагают авиакассы-посредники, но если разницы в цене нет или она минимальна, лучше бронировать напрямую через сайт авиакомпании. Продавцы-посредники также выручат, если не получается оплатить билеты на сайте авиакомпании картой белорусского банка (в большинстве случаев это сейчас проблема).

Жилье

Поскольку в семье маленький ребенок и чаще всего ребята летают на длительный период, приоритет отдается квартирам или домам с кухней, стиральной машиной и прочими удобствами.

— Частное жилье — это в основном Airbnb. Меньше, но все же есть выбор квартир на Booking.com, Trip.com и некоторых российских сервисах типа «Островок». Но когда речь о периоде пребывания от месяца — в большинстве случаев мы ищем варианты на Airbnb или локальных сайтах с жильем и договариваемся с владельцами или агентами. Более рискованный вариант — тематические группы и чаты в Telegram и Facebook, но на краткосрок этот способ неактуален.

В рамках одной поездки у нас обычно несколько локаций. Например, в последнем путешествии в Таиланд у нас был и транзитный отель от авиакомпании в Пекине, и квартира в Бангкоке на 4 дня через Airbnb, и договоренности с владельцами домов на Самуи и Пхукете. В Азии хорошо в этом плане работает маркетплейс Facebook.

Немногие знают, что при длительной пересадке в аэропорту некоторые авиакомпании предоставляют программу Stopover, то есть можно бесплатно или со скидкой переночевать в отеле и воспользоваться услугой трансфера. Обычно это возможно в «домашнем аэропорту» этого перевозчика. Например, у Turkish Airlines — это Стамбул, у Emirates — Дубай, у Ethiopian Airlines — Аддис-Абеба, у Qatar Airways — Доха и т. д. (эти авиакомпании не летают из Минска, но летают из аэропортов России).

Иногда помимо гостиницы и трансфера включены даже обзорные экскурсии по городу и скидки на развлечения.

— Лучше заранее изучить условия стоповера и только потом бронировать билеты, так как, например, при пересадке в 6 часов отель может быть не положен, а если выбрать стыковку в 8 часов — можно провести их с комфортом и даже успеть посмотреть по пути город. И все это за счет перевозчика. Так, на эту зимовку в Таиланд мы летели авиакомпанией Air China с пересадкой в Пекине, где я специально выбрала стыковку 12 часов в обе стороны. Был и бесплатный отель, и бесплатный трансфер, а также в отеле хороший завтрак. С маленьким ребенком в долгой дороге это очень удобно и целесообразно.

Бронировать транзитный отель в рамках стоповера чаще всего нужно заранее.

Транспорт

В крупных городах ребята чаще пользуются общественным транспортом, даже с ребенком. В таких местах система транспорта обычно налажена прекрасно, а также нет проблем с перемещением с коляской: почти везде лифты, пандусы и эскалаторы.

— В Стамбуле — метро, мармарай, паромы, трамваи. В Бангкоке также ездили на метро. В курортных городах Турции — прекраснейшая инфраструктура по транспорту (легко и дешево перемещаться на маршрутках-«долмушах» и автобусах). В европейских городах тем более все доступно и понятно. Главное — заранее изучать схемы движения транспорта, способы оплаты проезда, варианты с более выгодными проездными, скачать карты и т. д. Для построения маршрутов очень удобны сервисы типа Rome2Rio. Например, в прошлой поездке в Германию мы купили единый проездной D-Ticket почти на все виды транспорта за 49 евро на человека. Он окупился в первые же 2 дня.

При необходимости практически везде не проблема вызвать такси, отмечает Марина. Но в приложениях для регистрации иногда нужен местный номер телефона.

— В Азии отдельный важный вопрос — аренда транспорта. В этот раз с маленьким ребенком о байке речи не шло вообще, поэтому арендовали машину. И я получила два месяца шикарного опыта вождения в стране с левосторонним движением.

Связь

Для связи Марина также советует покупать виртуальные сим-карты e-sim, например Airalo, Yesim и десятки аналогичных. Но не все телефоны поддерживают e-sim и совместимы с виртуальными симками конкретных сервисов. Это нужно уточнять до покупки пакетов трафика.

— Если e-sim — не ваш вариант, то выручат пакеты интернет-трафика в роуминге от вашего белорусского оператора, местная туристическая симка в стране пребывания или международные туристические сим-карты типа Drimsim.

Сколько стоят такие путешествия?

Как и другие фанаты поездок, Марина старается тратить на них как можно меньше, чтобы сэкономленные деньги вложить в следующее путешествие.

— Всегда стремлюсь сэкономить на перелетах. Чаще получается, но иногда нет выбора, например нужны билеты на точные даты, и понимаешь, что других вариантов нет. Разброс цифр от поездки в поездке колоссальный: это может быть 20 евро за перелет из Вильнюса в Германию. И 720 евро — из Минска в Бангкок и обратно на человека.

Более удобные, но дорогие варианты приходится выбирать ради дочери. Например, в зимней поездке в Таиланд за часовой перелет из Бангкока на остров Самуи пришлось заплатить $300 в одну сторону. Без ребенка такие расходы мы бы даже не рассматривали, а добирались бы более сложным, но дешевым путем.

То же самое касается транспорта из/в аэропорт. Пока дочь маленькая, с нами коляска и чемоданы. Плюс ранние вылеты или прилеты ночью — осознанно переплачиваем за частные трансферы с автокреслом. Где-то по стоимости выходит как обычное такси до $10—15. А в Турции, например, придется выложить минимум 50 евро в одну сторону. При других обстоятельствах, если нужно, я бы спокойно подождала час городской шаттл из аэропорта в город за 1 евро.

По жилью стараемся искать золотую середину в соотношении цена — качество. На роскошных виллах не живем, но и самые дешевые и сомнительные квартиры с хостелами ради экономии не рассматриваем. По стоимости ориентируемся максимум на $4060 в сутки. Но это цены при условии аренды той же квартиры на длительный период — месяц и дольше. Например, на Пхукете за $56 в сутки нам удалось найти целый двухэтажный дом с бассейном, парковкой и чудесным видом на джунгли.

Конечно, в популярных городах Европы, особенно в странах Скандинавии и Бенилюкса, таких цен чаще не существует, тем более для краткосрочного пребывания. Поэтому до 100 евро в сутки за опрятное и компактное жилье на 7—10 дней пребывания считаю приемлемым бюджетом.

Экономить иногда получается на транспорте на месте. В мегаполисах стараюсь выбирать жилье с оптимальным расположением относительно мест, которые хотим посетить, и в шаговой доступности от общественного транспорта. Например, в Стамбуле — от станции метро удобной ветки и паромного причала. Это прилично влияет на бюджет.

Что может пойти не так?

Катастроф типа забытого паспорта или отказа в посадке на рейс у Марины, к счастью, не случалось, но рубрику «как делать не надо» все равно есть чем пополнить. Например, во время поездки в Таиланд ребята не знали, что нужны международные водительские права, и, по сути, водили байк незаконно. Был случай, когда они долго находились за границей с недействительными страховками. По срокам все было хорошо, но в полисе не было прописано непрерывное пребывание за границей более 30 дней. Обычно для таких поездок действует повышающий коэффициент, и это нужно учитывать. У некоторых страховых можно оформлять страховку только в Беларуси, а за границей ее можно лишь продлевать.

Несмотря на большое количество нюансов и времени, которое тратится на подготовку, Марина не допускает даже мысли о том, чтобы путешествовать как-то иначе.

— Организованные туры — это не хорошо и не плохо, это просто по-другому, не наш формат. Это, безусловно, отличный способ для отдыха, но он не позволяет получить весь тот опыт, что дают самостоятельные поездки. Особенно если речь про поездки на длительный период и места, в которые туроператоры не предлагают туры. Единственный формат организованного туризма, который я допускаю для себя в перспективе, — авторские туры в маленьких группах в уникальные и специфические места планеты, например в Исландию, страны Африки или даже Северную Корею.

