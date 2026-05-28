«Есть четыре сценария, как Путин может использовать Лукашенко»1
- 28.05.2026, 12:16
Как Путин может использовать армию Лукашенко в ближайшее время? Такой вопрос сайт Charter97.org задал генерал-майору Службы безопасности Украины в запасе Виктору Ягуну:
— Есть несколько наиболее вероятных сценариев. Первый: демонстративное накопление сил у украинской границы, чтобы заставить Украину удерживать часть ресурсов на северном направлении.
Второй: провокации на границе, создание видимости угрозы, информационные операции, диверсионные сценарии или попытки представить ситуацию как «украинскую провокацию».
Третий: использование территории Беларуси для действий российских дронов, ракет, авиации, средств РЭБ и логистики без формального вступления белорусской армии в войну.
Четвертый: создание контролируемого кризиса у границ Литвы, Латвии или Польши с целью давления на НАТО и отвлечения внимания от Украины.