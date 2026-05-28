«Есть четыре сценария, как Путин может использовать Лукашенко» 1 28.05.2026, 12:16

1,580

Виктор Ягун

Первый — демонстративное накопление сил у украинской границы.

Как Путин может использовать армию Лукашенко в ближайшее время? Такой вопрос сайт Charter97.org задал генерал-майору Службы безопасности Украины в запасе Виктору Ягуну:

— Есть несколько наиболее вероятных сценариев. Первый: демонстративное накопление сил у украинской границы, чтобы заставить Украину удерживать часть ресурсов на северном направлении.

Второй: провокации на границе, создание видимости угрозы, информационные операции, диверсионные сценарии или попытки представить ситуацию как «украинскую провокацию».

Третий: использование территории Беларуси для действий российских дронов, ракет, авиации, средств РЭБ и логистики без формального вступления белорусской армии в войну.

Четвертый: создание контролируемого кризиса у границ Литвы, Латвии или Польши с целью давления на НАТО и отвлечения внимания от Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com