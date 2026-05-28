Эти факторы заставят РФ остановиться Андрей Коваленко

28.05.2026, 10:36

Война ведется сегодня в нескольких формах.

Украина теперь всегда должна быть готова к войне, пока существует Россия, если это кому-то еще не понятно. Независимо от того, когда завершится активная фаза войны.

Потому что силы обороны Украины теперь всегда будут главным фундаментом нашей государственности. Они должны быть сильными.

Война ведется сегодня в нескольких формах – это фронт, когнитивная война, киберпространство, демографическая составляющая. И в случае остановки фронта нет гарантий, что прекратится противостояние в других измерениях.

Поэтому разного рода «инсайды» западных СМИ со сроками войны – не более чем громкие заголовки, далекие от реальности.

Активная фаза на фронте не сможет продолжаться еще много лет – на это есть вполне реальные причины: экономические и человеческие потери России, остановка их наступления, урезанная логистика – эти факторы заставят РФ остановиться. Но Москва, если она останется государством в нынешнем виде, не прекратит вести когнитивную и кибервойну, не прекратит планирование диверсий, не отменит собственные планы изгнать украинское население с территории Украины различными способами.

Надо просто перестать воспринимать войну в той форме, которой она не является. Классический фронт остановится, рано или поздно активная фаза завершится, многие люди вернутся к мирной жизни. Но другие формы войны будут сохранены. Или же Россия развалится, государство примет иную форму и изменит свои внешние цели в отношении нас. Но для такого сценария может потребоваться еще много лет.

Андрей Коваленко, «Гордон»

