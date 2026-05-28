В Сети пишут о крушении самолета «Белавиа» под Москвой

В Сети пишут о крушении самолета «Белавиа» под Москвой5
- 28.05.2026, 10:27
Власти называют эту информацию фейком.
В сети распространили фейк о якобы крушении самолета «Белавиа» под Москвой.
Так, в интернете появилось и быстро распространилось видео о якобы крушении самолета белорусской авиакомпании «Белавиа» под Москвой. Авторы ролика утверждают, что мнимое авиакрушение произошло будто бы из-за удара ПВО. После чего самолет исчез с радаров над территорией Московской области.
Для «достоверности» авторы новости сослались на экстренные службы. Фото обломков воздушного судна с фирменными «васильками» «Белавиа», как пишут провластные Telegram-каналы, были создано с использованием искусственного интеллекта.
Официальные власти опровергли данную информацию. Сообщалось, что самолет рейса B-2917 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска в Москву, благополучно приземлился в аэропорту Москвы в 13.02.