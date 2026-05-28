закрыть
28 мая 2026, четверг, 12:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Луганском дроны ВСУ разгромили колонну оккупантов

3
  • 28.05.2026, 10:19
  • 2,878
Под Луганском дроны ВСУ разгромили колонну оккупантов

Удары пришлись по военной технике РФ на трассе в глубоком тылу.

Украинские ударные беспилотники продолжают эффективно уничтожать военную логистику российских оккупантов в глубоком тылу, срывая поставки боеприпасов и техники к линии фронта. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилась видеозапись с результатами работы украинских операторов дронов на участке стратегической трассы Луганск-Алчевск-Дебальцево, расположенной в 55 километрах от линии боевого столкновения.

На обнародованных кадрах видна полностью разбитая и сожженная техника захватчиков, которая заблокировала движение по автодороге в направлении Луганска. В результате точных попаданий беспилотников на дороге начался сильный пожар и детонация боекомплекта российских военных машин.

По словам автора видео, из-за взрывов нефтепродуктов и боеприпасов в военных грузовиках пострадал и гражданский транспорт, который в этот момент двигался по трассе. Водитель одного из гражданских автомобилей, которому не повезло оказаться рядом с эпицентром взрыва БК, получил смертельные ранения и сгорел на месте.

Оккупант снимает на видео разбитую и сожженную технику армии РФ на трассе в Луганской области: "Вот такой п#здорез. На Луганск не пройти". ВИДЕО 18+

Последствия успешного налета Сил обороны в 55 км от фронта: уничтожены грузовики с БК, "Урал" и "буханка" оккупантов. В результате взрыва боеприпасов погиб гражданский водитель.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина