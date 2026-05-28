Под Луганском дроны ВСУ разгромили колонну оккупантов 3 28.05.2026, 10:19

2,878

Удары пришлись по военной технике РФ на трассе в глубоком тылу.

Украинские ударные беспилотники продолжают эффективно уничтожать военную логистику российских оккупантов в глубоком тылу, срывая поставки боеприпасов и техники к линии фронта. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилась видеозапись с результатами работы украинских операторов дронов на участке стратегической трассы Луганск-Алчевск-Дебальцево, расположенной в 55 километрах от линии боевого столкновения.

На обнародованных кадрах видна полностью разбитая и сожженная техника захватчиков, которая заблокировала движение по автодороге в направлении Луганска. В результате точных попаданий беспилотников на дороге начался сильный пожар и детонация боекомплекта российских военных машин.

По словам автора видео, из-за взрывов нефтепродуктов и боеприпасов в военных грузовиках пострадал и гражданский транспорт, который в этот момент двигался по трассе. Водитель одного из гражданских автомобилей, которому не повезло оказаться рядом с эпицентром взрыва БК, получил смертельные ранения и сгорел на месте.

Оккупант снимает на видео разбитую и сожженную технику армии РФ на трассе в Луганской области: "Вот такой п#здорез. На Луганск не пройти". ВИДЕО 18+

Последствия успешного налета Сил обороны в 55 км от фронта: уничтожены грузовики с БК, "Урал" и "буханка" оккупантов. В результате взрыва боеприпасов погиб гражданский водитель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com