Под Луганском дроны ВСУ разгромили колонну оккупантов

Под Луганском дроны ВСУ разгромили колонну оккупантов3
- 28.05.2026, 10:19
Удары пришлись по военной технике РФ на трассе в глубоком тылу.
Украинские ударные беспилотники продолжают эффективно уничтожать военную логистику российских оккупантов в глубоком тылу, срывая поставки боеприпасов и техники к линии фронта. Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилась видеозапись с результатами работы украинских операторов дронов на участке стратегической трассы Луганск-Алчевск-Дебальцево, расположенной в 55 километрах от линии боевого столкновения.
На обнародованных кадрах видна полностью разбитая и сожженная техника захватчиков, которая заблокировала движение по автодороге в направлении Луганска. В результате точных попаданий беспилотников на дороге начался сильный пожар и детонация боекомплекта российских военных машин.
По словам автора видео, из-за взрывов нефтепродуктов и боеприпасов в военных грузовиках пострадал и гражданский транспорт, который в этот момент двигался по трассе. Водитель одного из гражданских автомобилей, которому не повезло оказаться рядом с эпицентром взрыва БК, получил смертельные ранения и сгорел на месте.
Оккупант снимает на видео разбитую и сожженную технику армии РФ на трассе в Луганской области: "Вот такой п#здорез. На Луганск не пройти". ВИДЕО 18+
Последствия успешного налета Сил обороны в 55 км от фронта: уничтожены грузовики с БК, "Урал" и "буханка" оккупантов. В результате взрыва боеприпасов погиб гражданский водитель.