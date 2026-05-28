Лукашенко покидает Беларусь
- 28.05.2026, 9:51
Диктатор летит в Казахстан.
Диктатор Александр Лукашенко 28-29 мая посетит с рабочим визитом Казахстан. Там он примет участие в саммите Евразийского экономического союза и V Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.
Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Собравшиеся обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.