Лукашенко покидает Беларусь 28.05.2026, 9:51

Диктатор летит в Казахстан.

Диктатор Александр Лукашенко 28-29 мая посетит с рабочим визитом Казахстан. Там он примет участие в саммите Евразийского экономического союза и V Евразийском экономическом форуме. Об этом сообщила пресс-служба диктатора.

Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Собравшиеся обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других.

