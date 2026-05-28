«Путин сбежит или будет пристрелен своей охраной» Дмитрий Чернышев

28.05.2026, 9:33

1,348

Итальянский урок для России.

Прошлое Италии может стать будущим России. В 1946 году Италия лежала в руинах. И совершенно очевидно стало всем – прошлая модель больше не работала: «Разве можно после Муссолини продолжать жить как раньше?» И тогда было решено провести референдум. Формально вопрос стоял так: «Республика или монархия?» Но фактически итальянцы должны были проголосовать за или против Савойской династии.

ДА, Савойская династия объединила Италию. НО именно король Виктор Эммануил III назначил Муссолини премьером в 1922 году, терпел фашизм 20 лет, подписывал расовые законы, не остановил диктатуру и сбежал из Рима в 1943 году, когда немцы оккупировали город. Бросил армию и столицу. Для многих это было предательством.

Весной 1946 года король понял, что проигрывает и за месяц до референдума предпринял отчаянный PR-ход. Он отрекся от престола в пользу своего сына Умберто II. Давайте не будем ворошить прошлое и начнем все с чистого листа. Кто старое помянет. Но было уже поздно. Умберто правил всего 34 дня и вошел в историю как «Майский король».

Результат референдума 2 июня: 54,3% за республику против 45,7% за монархию. Около 12 миллионов против 10 миллионов голосов. Разрыв – менее 2 миллионов при населении в 45 миллионов. Это было первое общенациональное голосование в Италии, в котором участвовали женщины.

Фактически референдум расколол Италию: промышленный, левый север проголосовал за республику, а консервативный, аграрный юг – за монархию. Именно Север организовал Сопротивление, пережил гражданскую войну и немецкую оккупацию. Там монархию считали соучастником фашизма. На Юге король воспринимался как отец нации, гарант порядка и защита от хаоса. Особенно люди боялись коммунистов. Ватикан конечно не хотел коммунистической революции, но и слишком тесной ассоциации с провалившейся монархией тоже боялся.

Монархисты сразу решили оспаривать результаты и заявляли, что были фальсификации, что часть бюллетеней испорчена, а голоса солдат учтены неправильно. На улицах Рима были столкновения и погибшие. В некоторых южных городах вспыхнули беспорядки. Но Высший суд подтвердил победу республики.

Еще до официального объявления итогов, когда предварительные данные показывали победу республики, Умберто покинул Италию и улетел в Португалию. Конституция 1948 года запретила мужским потомкам Савойской династии въезд в Италию. Этот запрет сняли лишь в 2002 году – через 56 лет после референдума.

p.s.

Когда паханат рухнет, а он рухнет обязательно, Путин сбежит или будет пристрелен своей охраной. И всем станет понятно, что жить так больше нельзя. И тогда тоже надо будет провести референдум – как жить дальше? Не знаю, как вы, а я бы предложил всем желающим выйти из состава России право свободного выхода. Вернул бы Украине все захваченные территории и помог бы восстановить все, разрушенное войной. Объявил ФСБ преступной организацией и распустил бы ее. Провел открытый суд над всеми организаторами войны – от парламентариев и военных до чекистов и пропагандистов. Распустил РПЦ и провел бы люстрацию.

А какие вопросы вы вынесли бы на референдум?

Дмитрий Чернышев, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com